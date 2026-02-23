Boban odgovorio Ivoševiću: "Meni je žao što izgovorene riječi, pogotovo od strane stranke Centar nemaju nekakvu odgovornost",

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban dao je uoči sjednice Županijske skupštine izjavu za medije, najavivši skori početak velikog obrazovnog ulaganja te se osvrnuvši na niz aktualnih tema – od imovinsko-pravnih odnosa u jedinicama lokalne samouprave do situacije na Benama.

Boban je istaknuo kako će se u srijedu održati polaganje kamena temeljca za, kako je rekao, najveći projekt Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Republici Hrvatskoj, vrijedan gotovo 17 milijuna eura. Riječ je o izgradnji škole i školske dvorane.

"Nama je primarno imati tržnicu"

U tom je kontekstu upozorio i na probleme s pripremom projekata na terenu, naglašavajući važnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

"Lokalne zajednice će rješavati imovinsko-pravne odnose jer u protivnom ne bi mogli dobiti 25 suglasnosti za područje cijele županije", poručio je Boban.

Govoreći o projektu u Supetru, kazao je kako novi objekt već ima građevinsku dozvolu, ali je kritizirao, kako je naveo, tromost lokalne zajednice. Dodao je i da će Županija, prema njegovim riječima, kupiti zemljište jer Grad Supetar to ne može učiniti zbog prezaduženosti.

Dotaknuo se i tema vezanih uz TTTS, ističući kako je Županiji prioritet uspostava tržnice te najavio nabavu hladnjača za poljoprivrednike s područja Splitsko-dalmatinske županije.

"Na TTTS-u, nama je primarno imati tržnicu, nabavit ćemo hladnjače za sve poljoprivrednike sa područja Splitsko-dalmatinske županije", rekao je župan.

Na pitanje o koncesionaru na Benama, Boban je odgovorio kritikom političkih prozivki, posebno se osvrnuvši na stranku Centar, poručivši kako izgovorene riječi moraju nositi odgovornost.

"Meni je žao što izgovorene riječi, pogotovo od strane stranke Centar nemaju nekakvu odgovornost", kazao je, dodajući da su, po njemu, posljedice takvog pristupa već viđene na prošlim izborima.

"Naša je obveza…"

Boban je pojasnio i kako Županija ima obvezu postupati u slučaju više sile te naveo da je vjetrolom upravo takva okolnost. Istaknuo je da su zatražili mišljenje nadležnih državnih odvjetništava.

"Ja pred sobom imam dva papira, a tamo posao na Benama, taj je posao dužna raditi Splitsko-dalmatinska županija kada je u pitanju viša sila. Vjetrolom je viša sila. Zatražili smo mišljenje od ODO-a i ŽDO-a", rekao je.

Dodao je i da je Županija nedavno raspisala javni poziv te naglasio kako je odgovornost za postupanje na Županiji.

"Naša je obveza… Raspisali smo nedavno i javni poziv. Odgovornost je na nama", zaključio je Boban.

Osvrnuo se i na pravni aspekt slučaja, navodeći da se pravomoćne presude protiv koncesionara, prema njegovim riječima, ne odnose na automatski gubitak koncesije.