Tvrtka koja je organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju ovršena zbog duga Domu zdravlja!

Danas je na redu nova sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Opa! Nakon Bena i ‘problematične’ koncesije firmi u vlasništvu šire obitelji Željka Keruma, koalicijskog partnera vladajućih, nastavilo se oštro vijećničkim pitanjima na sjednici 6. Županijske skupštine, doslovno ‘u kost’...

‘Je li ovršena tvrtka koja je organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju zbog obaveza prema Domu zdravlja?’ - pitanje je Ružice Jakšić (SDP).

-Ovršena je firma ‘Infiniti show’, na 23 tisuće eura po računu koji nije plaćen pa smo išli u ovrhu… - odgovorio je ravnatelj Doma zdravlja SDŽ Marko Rađa.

-Infiniti show je očito šou, kad ne plaća svoje obveze. Da ja ne plaćam svoje obaveze, hoću li dobiti usluge u DZ. Šou očito ide dalje, Infiniti show, Marko Perković Thompson. - podvukla je vijećnica Jakšić. Makar, račun je dakle plaćen, ovrhom kad već nije išlo drugačije.

Vijećnica MOST-a iz Kaštela, uvijek gorljiva Milija Baldić Lukšić, zapitala se taje li u Županiji kakve informacije? Jer, postavila je pitanje na posljednjoj sjednici još prije Božića, a nije odgovor dovila u roku od 30 dana… A pitala je kojim je sve institucijama i ustanovama vlasnik Splitsko-dalmatinska županija te je obećano da će odgovor dobiti pismenim putem. Dobila ga je, kaže, 60 dana kasnije, i glasio je ‘sve što vas zanima možete naći na internet stranicama Županije’. Što nije odgovor kojeg bi trebala dobiti po Pravilniku…

Sjednica je u tijeku...