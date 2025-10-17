VIDEO Thompson danas iznenada nastupio u Sinju, pogledajte snimku

U Sinju je danas obilježena obljetnica osnutka Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade Zbora narodne garde, prve hrvatske zrakoplovne postrojbe osnovane 17. listopada 1990. godine na sinjskom aerodromu.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj objavio je snimku i fotografije s obilježavanja te poručio:

"S ognjem pakla tu su se sreli, ostala su polomljena krila, a bili su za dom spremni. Njihova žrtva obvezuje nas da nikada ne zaboravimo kako je stvorena hrvatska sloboda."

Poseban trenutak obilježavanja bio je nastup Marka Perkovića Thompsona, koji je otpjevao pjesmu "Bijeli križ opomenu šalje", posvećenu poginulim hrvatskim braniteljima.

Bulj je podsjetio na hrabre pilote i zrakoplovce koji su 26. siječnja 1992. godine poginuli u zaseoku Šimci kod Sinja, u događaju poznatom kao „Slomljeno krilo“, gdje danas stoji spomenik u obliku slomljenog krila.

“Sinj, kolijevka hrvatskog domoljublja i ponosa, čuva uspomenu na svoje heroje”, zaključio je Bulj.