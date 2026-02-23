Županija preuzima većinski dio nad TTTS-om: "Na ovom dijelu Dalmacije gotovo da i nema adekvatnih hladnjača"

Uoči održavanja sjednice Županijske skupštine, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban najavio je niz strateških točaka koje će biti na dnevnom redu, a koje se odnose na jačanje gospodarske infrastrukture, obrazovanja i javnog zdravstva.

Županija preuzima većinski udio u Regionalnoj veletržnici Split

Jedna od najvažnijih točaka odnosi se na TTTS i Regionalnu veletržnicu Split.

„U dogovoru s Vladom Republike Hrvatske preuzet ćemo dodatni paket dionica društva Regionalne veletržnice Split, čime će Županija povećati svoj vlasnički udio na više od 50 posto. Time stvaramo preduvjete za apliciranje na europske fondove za nabavu hladnjača i daljnji razvoj infrastrukture“, istaknuo je župan Boban.

Cilj je staviti TTTS u punu funkciju već tijekom ove godine, a do jeseni se očekuje potpuna operativnost objekta.

Županija će pokrenuti prijavu na javni poziv resornog ministarstva za nabavu hladnjača, što je od iznimne važnosti za poljoprivrednike i proizvođače s područja Splitsko-dalmatinske županije, ali i šire.

„Na ovom dijelu Dalmacije gotovo da i nema adekvatnih hladnjača. To je ozbiljan nedostatak za razvoj poljoprivrede. Upravo zato kroz TTTS želimo osigurati infrastrukturu koja će omogućiti veću konkurentnost i stabilnost domaće proizvodnje“, naglasio je župan.

Na dnevni red sjednice predložena je i dopuna koja se odnosi na kupnju dijela zemljišta za izgradnju osnovne škole u Supetru.

Time Županija želi osigurati kontinuitet realizacije svih planiranih školskih projekata i zadržati dinamiku investicijskog ciklusa.

U protekloj godini raspisani su javni pozivi za potpore otočnim poduzetnicima, razvoj malog i srednjeg poduzetništva te ugradnju solarnih sustava. Nakon ove sjednice kreće novi ciklus javnih poziva.

„Nastavljamo poticati gospodarski rast i razvoj na području cijele Splitsko-dalmatinske županije, uz poseban naglasak na samozapošljavanje, energetsku održivost i otočna područja“, poručio je župan.

Posebno je istaknuto ulaganje od 250.000 eura u Nastavni zavod za javno zdravstvo, namijenjeno nabavi uređaja koji ubrzavaju dijagnostiku kako bi građani i liječnici dobili ranije nalaze nego što se dobivaju standardnom metodom.

„Riječ je o iznimno važnom uređaju koji je ključan za zaštitu zdravlja naših građana. To je ulaganje u sigurnost i kvalitetu života na području cijele županije“, zaključio je Boban.