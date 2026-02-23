Teško ludilo na Županijskoj skupštini: Sanadera nazvao kvislingom, ovaj njega prozvao za antihrvatstvo. A MOST-ovac jamči smjenu vlasti - živim Bogom!

Danas je na redu nova sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a sve detalje možete pratiti na Dalmaciji Danas.

***

Zapelo je malo na 5. točki sjednice ŽS, ‘Prijedlog programa rada Županijske skupštine’. Prvo su se pokoškali jedan vijećnik iz Centra i vladajuća većina, posebno Ante Sanader (HDZ) koji ga je prozvao zbog antisemitskih istupa, tečaja samokontrole te jednom općem antihrvatskom sentimentu, dok je ovaj uzvratio konstatacijom da je ‘Hrvat, a on (Sanader i valjda svi u HDZ-u) – kvisling’! Sanader i inače ima ‘pik’ na tog opozicijskog vijećnika. Vidno ga nervira, ali ono baš organski ga ne može podnijeti. Neke druge političare sa suprotne strane političkog spektra, vidi se jasno, uvažava makar se ne slaže s njima, ali ovaj ga uvijek izazove na reakcije koje završe na partizanima i ustašama – ovaj put se ‘zapalio’ zbog konstatacije da su oni HADZ, Hrvatska antidemokratka zajednica...

Potrajala je rasprava, vidi se da je prošlo više od dva mjeseca od posljednje sjednice Županijske skupštine, a nama se učinila interesantna debata koju je povukao Miljenko Marić (MOST).

Konstatirao je naime kako je demografija državni problem broj jedan, dok u prijedlogu programa rada ŽS taj problem, odnosno pokušaji njegovog rješavanja, nisu posebno istaknuti…

- Ako ne bude na ovim prostorima ljudi, djece, onda su džabe škole, a i vlast više neće niti potrebna… - otprilike je konstatirao Marić. Podučio je malo okupljene i o teoriji demokracije pa je zaključio kako ‘jamči da će doći do promjene vlasti’.

- Čime to jamčite? - gotovo u šali dobačeno je iz klupa vladajuće većine, vjerojatno su mislili kako će Marić ponuditi neka financijska jamstva.

- Živim Bogom! - munjevito je odgovorio MOST-ov vijećnik odlazeći s govornice.

Predsjednik Skupštine Mate Šimundić (u ovom sazivu kao član HDZ-a, makar je na prošlim izborima u Županijsku skupštinu ušao s liste Domovinskog pokreta pa onda u kolovozu 2022. godine napustio tu stranku postavši nezavisni) upozorio ga je u pola tona da ‘ne spominje ime Božje uzalud’.

A Marić se onda vratio zbog kratke replike, s pomirbenim tonom naglašavajući kako je ‘u prirodi stvari, u prirodi demokracije da se vlast smijeni, da oni s vlasti odu nakon nekog vremena u opoziciju, i obrnuto’.