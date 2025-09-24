VIDEO Niz pijavica u Dalmaciji, ona kod Omiša približila se obali na samo stotinjak metara

Kako je bilo najavljeno, tijekom srijede jaka promjena vremena stigla je do Dalmacije. Prvo je prijepodne zahvatila sjevernu Dalmaciju gdje su mjestimice pale ekstremne količine oborina. Najviše oborina primilo je zaleđe Pirova. Tako su u Čišli Velikoj pale čak 162 litre kiše po kvadratnom metru, a Putičanje su primile 146. Preko 100 litara palo je u neposrednoj blizini Šibenika, u području prema Skradinu.

Kišno nevrijeme se potom proširilo na srednju Dalmaciju u ranim popodnevnima satima. I tamo je mjestimice pala obilna kiša. Primjerice, u Donjoj Tijarici je do 16 sati palo 100 litara, u Cisti Velikoj 78, u Kostanjama je palo preko 90 litara, u Makarskoj preko 70. Splitsko područje dobilo je od 10 do 50 litara, međutim u mnogim krajevima kiša i dalje pada i padat će povremeno i do kraja dana.

Do 16 sati suho se jedino zadržalo na jugu Dalmacije, ali će i tamo početi kiša.

Oko 15:30 istočno od Omiša pojavila se pijavica. Ova opasna meteorološka pojava pojavila se na moru iz baze olujnog kumulonimbusa i po dojavi lokalnog stanovništva, srećom, nije stigla do kopna. Ipak, ova pijavica bila je na manje od 100 metara od obale, kako se može vidjeti na snimci.

Malo kasnije pijavica se pojavila između Pelješca i Mljeta.

Kiša je donijela osvježenje tako da je u dijelu Dalmatinske zagore temperatura pala na samo 15 stupnjeva Celzijusovih. U Splitu je 20, što je 7 stupnjeva niže u odnosu na jučer u isto vrijeme. Na jugu Dalmacije i dalje puše jugo, drugdje je oslabilo i prestalo.

Nestabilno će se u Dalmaciji zadržati i u nadolazećoj noći.