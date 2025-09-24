Snažno nevrijeme poharalo Dalmaciju: Jaka kiša sručila se na Split, u Tribunju palo gotovo 200 litara kiše

Nakon što je ujutro jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo sjevernu Dalmaciju, sredinom dana se proširilo i na srednju Dalmaciju. U sjevernoj Dalmaciji pale su ekstremne količine oborina, u okolici Tribunja i blizu 200 litara po metru kvadratnom.

U srednjoj Dalmaciji grmljavinski oblaci stigli su nešto kasnije i trenutno se najobilniji pljuskovi bilježe na širem vrgoračkom području koje je već ovoga mjeseca bilo zahvaćeno jakim kišnim nevremenom.

Oko 14.30 sati nevrijeme je stiglo i na splitsko područje, a vrijeme bi se sljedećih sat vremena trebalo prolazno stabilizirati.

Jugo i dalje puše u srednjoj i južnoj Dalmaciji te ima jake udare, međutim na fronti je zapuhao na udare jak zapadni vjetar uz osjetno osvježenje. Do kraja dana mjestimice će u srednjoj i južnoj Dalmaciji pasti preko 50 litara kiše po kvadratnom metru.