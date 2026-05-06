Večer tradicije ispred HNK: Pučki pjevači oduševili Split

Druga večer 38. susreta pučkih pjevača i dalmatinskih klapa održana je u utorak navečer ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, na Trgu Gaje Bulata. Oko osamdeset pučkih pjevača iz Solina, Kaštel Sućurca, Kamena, Stobreča, Tugara i Srinjina odazvalo se pozivu organizatora, Kulturno-umjetničkog društva „Filip Dević“, te su izvedbama tradicionalnih napjeva pokazali kako se njeguje i čuva bogata glazbena baština.

Splićani, kao i brojni gosti, uživali su u autentičnim napjevima koje nemaju priliku često čuti, što je ovoj večeri dalo poseban ugođaj i vrijednost.

Na dobro van došla Sudamja!