Koliko dugo određene namirnice mogu stajati u hladnjaku?

Budimo iskreni, kada ste zadnji put provjerili rok trajanja ljutog umaka ili senfa u vratima svog hladnjaka? Dok je kod nekih namirnica, poput povrća koje se smežura ili mlijeka koje se ukiseli, kvarenje očito, staklenke i bočice s umacima i preljevima često zanemarujemo.

Hladnjak znatno produljuje jestivost mnogih od tih proizvoda i nakon isteka roka trajanja, zbog čega je teško procijeniti treba li baciti staklenku koju ste otvorili prije nekoliko mjeseci. Vrijeme je da napravite mjesta i provjerite svježinu zaboravljenih namirnica, prenosi Index.

Džemovi i marmelade

Neotvoreni džemovi i marmelade mogu dugo stajati u smočnici, no jednom kada se otvore, trebali bi se potrošiti unutar šest mjeseci. Glavni krivac za njihovo kvarenje su mrvice, primjerice od tosta, koje mogu dospjeti u staklenku i potaknuti razvoj plijesni i bakterija.

Senf

Otvoreni senf potrebno je čuvati u hladnjaku kako bi mu se produljio vijek trajanja. Većina proizvođača preporučuje da se nakon otvaranja čuva najviše 12 do 18 mjeseci u hladnjaku, odnosno jedan do dva mjeseca na sobnoj temperaturi.

Kečap

Iako se čini da se kečap nikada ne pokvari, njegova kvaliteta može početi opadati nakon šest mjeseci u hladnjaku, navodi američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA). Najbolje ga je potrošiti unutar devet mjeseci od otvaranja.

Preljevi za salatu

Postoji širok izbor preljeva za salatu, no njihov vijek trajanja prilično je kratak. Kremasti dresinzi na bazi majoneze, bilo domaći ili kupovni, trebali bi se potrošiti unutar jednog do dva mjeseca. Preljevi na bazi octa, poput vinaigrettea, traju nešto duže zahvaljujući octu, otprilike tri mjeseca.

Ljuti umak

Čuvanje u hladnjaku većini ljutih umaka produljuje vijek trajanja sa šest mjeseci na više od godinu dana. Sastojci su ključni - umaci na bazi octa traju duže od onih s voćnim sastojcima. Provjerite datum koji je naveo proizvođač i bacite svaki umak koji je promijenio boju ili ima vidljivu plijesan.

Miksevi za pića

Gotovi miksevi za koktele poput Bloody Maryja ili margarite trebali bi se iskoristiti unutar tjedan, najviše dva, od otvaranja. S druge strane, koktel višnje i jednostavni šećerni sirup mogu se sigurno čuvati u hladnjaku do šest mjeseci.

Kiseli krastavci

Svježe ukiseljeni krastavci, poput onih iz domaće radinosti, trebali bi se pojesti unutar tri mjeseca od otvaranja. Pasterizirani krastavci mogu u hladnjaku izdržati i do godinu dana, pod uvjetom da su pravilno pohranjeni - poklopljeni i bez ostataka druge hrane u staklenci. Prije konzumacije uvijek provjerite tekućinu i krastavce kako biste bili sigurni da nema plijesni.

Masline

Masline u staklenci, čuvane u salamuri, mogu trajati od 12 do 18 mjeseci nakon otvaranja. S druge strane, masline kupljene u rinfuzi, s pultova delikatesa, imaju znatno kraći vijek trajanja od svega pet dana.

Majoneza

Majoneza je umak na bazi jaja koji nakon otvaranja traje samo oko dva mjeseca. Iako se u mnogim kućanstvima staklenka potroši i prije, dobro je znati da joj je vijek trajanja relativno kratak.