Teška prometna na A1. Poginuo muškarac, nastradao i pas koji je bio u automobilu: Policija objavila tko je kriv

Na autocesti A1 kod Draganića u smjeru juga u utorak navečer dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginuo 64-godišnjak. U nesreći je stradao i jedan pas koji je bio u vozilu, dok je drugi ozlijeđen i zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Nesreća se dogodila u 21:36 sati nakon što je 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, koji nije držao dovoljan razmak, udario u automobil krapinskih tablica koji je vozio 64-godišnjak.

"Od siline udarca osobni automobil krapinskih registarskih oznaka odbačen je u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa autoceste od koje se odbio natrag na prometnu traku autoceste", priopćila je karlovačka policija koja je očevidom utvrdila da je poginuli vozač bio vezan.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske odvjetnice u Karlovcu.

Zbog izazivanja prometne nesreće nakon završetka kriminalističkog istraživanja, 33-godišnjak će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.

Promet tom dionicom autoceste bio je u prekidu do srijede u 2:10 sati, piše Dnevnik.hr.