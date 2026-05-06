Ni jučerašnji dan nije prošao bez vatrogasnih intervencija na širem splitskom području

Tijekom protekla 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija, pri čemu su sve situacije uspješno stavljene pod kontrolu zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji operativnih snaga.

U Gornjoj Podgori požar otvorenog prostora izbio je u 00:45 sati, a na intervenciju je izašla operativna postrojba Makarska s 19 vatrogasaca i 8 vozila. Požar je lokaliziran u 01:40 sati, no zbog učestalog izdimljavanja članovi DVD-a Podgora ostali su na terenu radi sanacije i nadzora požarišta. Prema procjenama, opožarena površina iznosi oko 1,5 hektara, a područje se i dalje redovito natapa vodom kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje.

Druga intervencija zabilježena je u 11:55 sati na području Sv. Kaja, u blizini tvornice Cemex. Na teren su izašli pripadnici DVD-a Solin, DVD-a Vranjic i DVD-a Mladost. Požar je brzo lokaliziran, već u 12:15 sati, a u potpunosti ugašen u 12:30.

Zahvaljujući pravovremenoj reakciji vatrogasaca, oba požara nisu prouzročila veću materijalnu štetu niti su ugrozila stanovništvo.