Stalno ste umorni? Ova namirnica je prirodni multivitamin koji vraća energiju bolje od kave

Stav znanosti o jajima drastično se promijenio u posljednjih desetak godina. Nekada se mnogo govorilo o kolesterolu koji začepljuje krvne žile, ali ti su stavovi u velikoj mjeri odbačeni jer je dokazano da kolesterol iz hrane kod većine ljudi minimalno utječe na kolesterol u krvi, prenosi N1.

Za što su sve dobra jaja

I možda su jaja za mnoge „obična“ namirnica koju ne jedu često, ona su zapravo vrlo moćna i korisna hrana. Pritom pružaju bolju, dugotrajniju energiju u usporedbi s kavom, koja daje brz poticaj praćen mogućim padom. Dok kava djeluje kao stimulans za trenutačnu budnost, jaja pružaju hranjivo, stabilno gorivo kroz visokokvalitetne proteine, zdrave masti i hranjive tvari, poput vitamina B12, koji pomažu u borbi protiv umora.

Jaja su zapravo prirodni multivitamin jer sadrže gotovo sve esencijalne nutrijente, osim vitamina C.

Ako se redovito konzumiraju, jaja mogu pomoći kod umora jer nedostatak vitamina B12 uzrokuje iscrpljenost, a jaja su jedan od najboljih izvora tog vitamina. Dva veća jaja sadrže gotovo polovicu preporučene dnevne doze vitamina B12.

Energija se tada vraća, a osjećaj usporenog razmišljanja nestaje. Također, zahvaljujući kolinu u jajima, poboljšava se koncentracija i učenje ide lakše.

Žumanjak sadrži snažne antioksidanse koji su dobri za oči, a zahvaljujući biotinu u jajima kosa postaje jača, manje opada, a nokti se manje listaju i pucaju.

Također, jaja su jedna od rijetkih namirnica koja prirodno sadrži vitamin D. On regulira lučenje serotonina, hormona sreće, pa izravno pomaže kod lošeg raspoloženja i razdražljivosti. Uz sve to, selen u jajima jača imunitet i rad štitnjače.

Smiju li se jaja jesti svaki dan

Većina zdravih ljudi može sigurno jesti jedno do tri jaja dnevno. Vodeće svjetske institucije više ne postavljaju stroga ograničenja na broj jaja tjedno za zdravu populaciju. Zapravo, svakodnevna konzumacija pomaže u održavanju stabilne razine energije i mišićne mase.

Ipak, iako su jaja superhrana, osobe s povišenim kolesterolom trebaju potražiti savjet stručnjaka, kao i osobe s dijabetesom i oni koji imaju osjetljiv želudac.

Kako je najbolje jesti jaja

Na kraju, vrlo je važno kako se jaja pripremaju kako bismo iz njih izvukli najviše koristi. Jaja pržena na rafiniranom ulju, s bijelim kruhom i majonezom nikako nisu dobra opcija. Najbolje je za doručak napraviti kajganu s jajima i špinatom ili jaje ispeći na maslinovom ulju, odnosno skuhati ga i uzeti uz jogurt i integralni kruh.