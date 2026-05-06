30-godišnjak završio u pritvoru. Starijoj ženi ukrao karticu i na bankomatu dizao novac

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje računalne prijevare na štetu 70-godišnjakinje.

Sumnjiči ga se da je 1. svibnja na području Vodica, prethodno otuđivši bankovnu karticu 70-godišnjakinje, otuđenom bankovnom karticom u dva navrata na bankomatu podigao ukupni novčani iznos od 500 eura te u četiri navrata istom platio razne usluge.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom iznosi 590 eura.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni 30-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske.