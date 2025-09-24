VIDEO Kaos na dalmatinskim prometnicama, ljudi se zbog nevremena zaustavljaju na cesti: "Jedva se probijamo"

Nova promjena vremena, koja je jučer zahvatila sjeverni Jadran i zapad unutrašnjosti, tijekom srijede se proširila i na Dalmaciju. Jutros su kiša, pljuskovi i grmljavina pogodili sjevernu i dio srednje Dalmacije, a iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) stiglo je i najviše upozorenje – crveni MeteoAlarm za velik dio Jadrana.

Prema prognozama, za Dalmaciju se predviđa mogućnost oborina većih od 90 litara kiše po četvornom metru, što značajno povećava rizik od bujičnih poplava i problema u prometu.

Velike količine kiše već su stvorile poteškoće u prometu na autocesti A1. Kod Dugopolja su vozači prisiljeni zaustavljati se zbog izrazito loše vidljivosti i snažnih pljuskova.

"Jedva se probijamo, kiša udara u auto, jako je teško voziti. Budite oprezni i usporite", javio nam je jedan vozač iz pogođenog područja.

Vozačica nam je kazala da se probija od odmorišta do odmorišta. "Sad sam na 40 kilometara od Splita. Vozim od odmorišta do odmorišta. Užas jedan", otkrila nam je.

Obilna kiša pada i na širem splitskom području, uključujući Kaštela, Trogir i Makarsku. Nadležne službe pozivaju građane na oprez te preporučuju izbjegavanje nepotrebnih putovanja dok se vremenske prilike ne stabiliziraju.

Snažnu frontu koja dolazi prema Splitu snimio je Matko Kovačić.