Poplave pogodile dio Dalmacije, zatvorena Jadranska magistrala. Grmljavinski sustav se kreće prema jugu

Nova promjena vremena jučer je utjecala na vrijeme na sjevernom Jadranu i dijelu zapada unutrašnjosti, a tijekom srijede njen utjecaj se postupno širi na Dalmaciju.

Tijekom jutra kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatili su sjevernu i dio srednje Dalmacije. DHMZ je jutros, unutar sustava MeteoAlarm, za velik dio Jadrana izdao crveni, najviši stupanj upozorenja na opasne vremenske pojave. Konkretno, za Dalmaciju se predviđa mogućnost preko 90 litara kiše po kvadratnom metru.

Potop u Tribunju i okolici

No to se već ostvarilo, podaci su mreže postaja Pljusak.com.

U posljednja 24 sata najviše kiše palo je na širem zadarskom i šibenskom području. Prema dostupnim podacima, apsolutni rekorder je Krković s izmjerena 173 litare po kvadratnom metru, a vrlo blizu je i Čista Velika s tek nešto manjom količinom – 144,8 litara. U Putičanjima je zabilježeno 134,4 litara, dok je u Falalelićima palo 76,2 litre.

Na otocima su obilne oborine također zabilježene – primjerice na Dugom otoku (Savar) palo je 73,6 litara, u Pirovcu 71,1 litra, a na Cresu (Punta Križa) 59,4 litre. Na obali se ističu i Vodice, Magistrala s 49 litara, Veliko Rujno s 48,3 litre, te Zadar – Maraska park s 46,8 litara.

Zatvorena Jadranska magistrala

Općenito, posljednja 24 sata donijela su vrlo obilnu kišu, osobito u zaleđu Šibenika i Ravnim kotarima, gdje je lokalno palo više od 150 litara kiše po četvornom metru, što je višestruki mjesečni prosjek u samo jednom danu.

Nažalost, olujni oblaci stalno se obnavljaju nad područjem Tribunja pa će se već ekstremne količine oborina dodatno povećati. Tamo su zabilježene bujice, te intervencije vatrogasaca.

Zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom (DC8) između Vodica i Pirovca te lokalnom cestom Tribunj-Ivinj (LC65032).

U vrijeme pisanja teksta, oko 10:30. grmljavinski oblaci protežu se na području od Vodica do Trogira. Grmljavinski oblaci počeli su se stvarati na krajnjem zapadu Kaštelanskog zaljeva što znači da kiša nije daleko od splitskog područja.

Područje s oborinama znatno je svježije od područja gdje one nisu stigle. Primjerice, zadarsko i šibensko područje mjere 19°C, a prema jugu Dalmacije je do 26°C.

Na Jadranu puše umjereno do jako jugo, a u Splitu je dosegnut vrlo jaki prosjek od 13,2 m/s, te jugo bilježi olujne udare. Zbog vjetra, u prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Jelsa.

Jugo će u srednjoj i južnoj Dalmaciji puhati do kraja srijede, potom će okretati na levanat i prestati. Glavnina kiše u srednjoj i južnoj Dalmaciji se tek očekuje, a lokalno se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme.

U četvrtak će biti promjenjivo, iako s više sunca nego u srijedu, povremeno je i dalje moguća slaba kiša. U petak i subotu prevladavat će sunčano, a promjenjivije i svježije bit će u nedjelju.