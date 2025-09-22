Prvog dana jeseni počinje promjena: Ulazimo u nestabilno razdoblje, ali neće posebno zahladiti

Predzadnji dan kalendarskog ljeta, nedjelja 21. rujna, u Hrvatskoj je protekao uz visoke temperature zraka, osobito u Slavoniji. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), najtoplije je bilo u Osijeku s izmjerenih 32,3 °C. Odmah iza slijedi Daruvar s 32,0 °C, a treće mjesto drži Osijek-Čepin s 31,7 °C.

Među mjernim postajama u Dalmaciji, najtopliji je bio Knin s 31,4 °C, čime se našao i među pet najtoplijih gradova u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na obali je najtoplije bilo u Pločama, gdje je izmjereno 30,0 °C. Splitska zračna luka u Kaštel Štafiliću zabilježila je 29,7 °C, a Zadar (Zemunik) 29,6 °C. Na Hvaru je termometar pokazao 29,1 °C, a u Dubrovniku 29,0 °C.

Iako jesen kalendarski stiže za dva dana, meteorološki podaci potvrđuju da je ljeto, barem po temperaturama, i dalje prisutno. Potvrđuju to i površinske temperature mora našeg dijela Jadrana koje se kreću od 23 do čak 25 °C.

Kalendarska jesen počinje 23. rujna, a otprilike tada sinoptička situacija iznad našeg dijela Europe počet će se značajnije mijenjati. Zapadnu Europu zahvatit će ciklona koja će se postupno približavati zapadnom Sredozemlju, a od sredine tjedna imat će utjecaj i na vrijeme kod nas. Ipak, taj će utjecaj biti izraženiji na zapadu nego na jugu i istoku zemlje.

U Dalmaciji se ne očekuje značajnije zahlađenje, ali će temperature zraka ipak biti nekoliko stupnjeva niže u odnosu na prethodne dane. Osvježenje će biti znatno izraženije na zapadu zemlje. Kiša i pljuskovi bit će povremeni, pa se ne može govoriti da će tjedan u koji smo zakoračili biti isključivo kišan.

Ponedjeljak će u Dalmaciji biti pretežno vedar, dok je navečer na sjevernom Jadranu moguća povremena kiša. Puhat će umjereno do pojačano jugo koje će na moru povremeno imati jake udare. Minimalne jutarnje temperature zraka bit će od 11 do 16 °C u Dalmatinskoj zagori, te od 16 do 21 °C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 26 do 31 °C.

Utorak će u većem dijelu Dalmacije biti djelomično sunčan i uglavnom suh. Na sjevernom Jadranu očekuje se promjenjivije vrijeme uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz prolazno više oblaka, ponegdje je i u Dalmaciji moguća kiša ili pljuskovi, osobito navečer u sjevernim predjelima. Puhat će umjereno do pojačano jugo. Jutarnje temperature bit će u neznatnom porastu, a dnevne većinom od 25 do 29 °C.

Srijeda donosi promjenjivo vrijeme uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, lokalno i izraženijih neverina. Mjestimice će pasti preko 30 litara kiše po četvornome metru. Puhat će umjereno do jako jugo, no na moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana zapuhat će sjeverozapadnjak koji će se postupno širiti južnije. Jugo će slabjeti i prestati. Jutra će biti toplija, a dnevne temperature većinom od 22 do 28 °C.

Četvrtak će donijeti znatno stabilnije vrijeme uz dosta sunca, iako će u početku mjestimice još biti slabe kiše ili pljuskova. Puhat će slab vjetar različitih smjerova. Jutro će biti malo svježije, a najviše dnevne temperature od 23 do 28 °C.

Petak će biti djelomično sunčan i u većini predjela suh. Puhat će slab dnevni vjetar. Jutarnje temperature bez veće promjene u odnosu na četvrtak, a dnevne većinom od 23 do 28 °C.

Za vikend prognoze još nisu u potpunosti usuglašene. Čini se da će biti više oblaka uz mogućnost povremene kiše, a nedjelja bi mogla biti nekoliko stupnjeva svježija u odnosu na prethodne dane.