Navijački hit Josipa Ivančića: Dalić, Modrić, Gvardiol, Kovačić i ostali u eksplozivnom spotu, kći Roza Mia plijeni pažnju

Nova navijačka himna Josipa Ivančića, "To je moja Hrvatska" stigla je kao prava eksplozija emocija za sve koji dišu za Hrvatsku i nogomet, baš uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu, koje je ponovno podiglo cijelu naciju na noge.

Emotivni stihovi i spot donose ono što navijači najviše vole – ponos, zajedništvo i bijelo-crvene kockice.

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U videu sudjeluje i izbornik Zlatko Dalić zajedno s istaknutim reprezentativcima poput Luke Modrića, Joška Gvardiola, Dominika Livakovića, Matea Kovačića, Andreja Kramarića, Martina Erlića, Nikole More i Kristijana Jakića koji svojim kadrovima dodatno dižu atmosferu i šalju jasnu poruku: "To je moja Hrvatska"! Svoje videe snimili su u karanteni uoči odlaska u Ameriku.

Posebno emotivni naboj spotu daju i arhivske snimke velikih slavlja i osvojenih medalja koje vraćaju uspomene na najveće trenutke Vatrenih i bude onu dobro poznatu navijačku euforiju.

Takva podrška iz tabora hrvatske nogometne reprezentacije Josipu predstavlja posebno priznanje jer potvrđuje koliko Vatreni cijene izvođača koji tako srčano navija za reprezentaciju i u svojim pjesmama njeguje domoljubni izričaj.

"Neizmjerno sam počašćen, sretan i ponosan što su me reprezentativci podržali, jer to nije samo podrška meni nego i ideji nacionalnog zajedništva. Ovo nije klasična navijačka pjesma, nego domoljubno-navijačka. Kad igrači izgovore riječi 'To je moja Hrvatska' i stanu iza takvih poruka, pjesma dobiva dodatnu vrijednost. Veliki sam fan reprezentacije i za mene je to nešto više od nogometa. Imao sam želju još od početka karijere snimiti nešto posvećeno reprezentaciji i to se sada ostvarilo", otkrio je glazbenik poznat upravo po brojnim domoljubnim hitovima koji broje milijunske preglede na YouTubeu. Njegova hit pjesma "Na kamenu rođen" u duetu s Hrvatskim ružama osvojila je eter i srca slušatelja te ovjenčana nagradom Cesarica.

"Ova pjesma simbol je našeg velikog zajedništva. Tada smo svi na istoj strani, ne gledamo tko navija za Dinamo, a tko za Hajduk ili Rijeku. To me čini izuzetno ponosnim", nastavlja Ivančić.

Ipak, na jednu je stvar glazbenik najponosniji kada je u pitanju novi hit, a to je činjenica da se u spotu pojavljuje njegova sedmogodišnja kći Roza Mia. Preslatka djevojčica plijeni pažnju gdje god se pojavi, a njezin veseo karakter i iskreno radovanje suradnji s tatom u ovom spotu malo koga može ostaviti ravnodušnim.

"Roza Mia je kao svako dijete, jako aktivna i znatiželjna te je odmah pristala biti u spotu. Najdraži igrač joj je Luka Modrić i uvijek gleda utakmice. Neko je vrijeme čak igrala nogomet. Najemotivniji trenutak mi je bio gledati kako nosi hrvatsku zastavu. Taj ponos teško je opisati riječima", govori Josip.

Osim 7-godišnje Roze Mie, Josip ima i 13-godišnjeg sina Tomu, talentiranog mladog nogometaša. U sretnom je braku s jednom od najljepših Hrvatica, Jelenom Bosančić.

"Ako Hrvatska prođe dalje, sigurno ću ići na prvenstvo, no još uvijek ne znam gdje i kako ću gledati prvu utakmicu zbog godinu dana unaprijed dogovorenih poslovnih obaveza. Ipak, uvijek sam za intimnije društvo i konobu nego za navijačke fan zone", otkriva glazbenik.

"Meni je ovo prvi put da sam sudjelovao u stvaranju teksta za neku pjesmu, zajedno s kolegom Tonijem Rajnovićem koji je autor glazbe. Drago mi je što sam bio dio cijelog procesa i što sam mogao dati dodatni doprinos projektu koji mi neopisivo znači," zaključuje Ivančić koji je posljednjih godinu dana oduševio brojne obožavatelje novim hitovima i suvereno osvaja estradu što se vidi po sve češćim energičnim nastupima na kojima se nerijetko stvaraju dugi redovi ispred ulaza. Hrvatska scena dobila je novu zvijezdu.

I dok se "To je moja Hrvatska" širi među navijačima, poruka je jasna: naša Hrvatska opet je spremna za veliku priču i velike navijačke hitove.