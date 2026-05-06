REPOVI DUBRAVKE ŠUICE Dubrovnik izgubio 930 tisuća eura težak spor s Razvoj golfom

Grad Dubrovnik izgubio je spor s tvrtkom Razvoj gol težak 930 tisuća eura! Riječ je o dugogodišnjem sporu oko prodaje zemljišta. Grad Dubrovnik je, naime, putem javnog natječaja oglasio prodaju zemljišta u svom vlasništvu te ga prodao Razvoj golfu. No, nakon prodaje na njega se uknjižila Republika Hrvatska, ponovila postupka te isto zemljište prodala. Grad je na taj način, objasnio je gradskim vijećnicima gradonačelnik Mato Franković, izgubio pravnu osnovu po kojoj je prodao zemljište.

– Postupak je dugo trajao te je Grad izgubio spor. U stupnju prije je dobio spor, ali na drugom je izgubio. Naša obveza je platiti 930 tisuća eura. Imali smo pravo zahtjeva za reviziju postupka što smo i napravili – rekao je gradonačelnik te dodao kako ih u tome zastupa odvjetnički ured Branimir Škurla i partneri koji je Grad zastupao i u arbitraži s golfom i u arbitraži s garažom i svi ti sporovi su dobiveni.

Riječ je podsjetimo o 47 tisuća kvadrata zemlje na Srđu koju je Razvoj Golfu po cijeni od 55 kuna po metru četvornom prodala tadašnja gradonačelnica Dubravka Šuica.

Tu je i spor s tvrtkom Šipad vrijedan 800 tisuća eura, koji je još u tijeku, a zbog drvene građe koja je izgorjela u luci u vrijeme Domovinskog rata, dok je manji dio nje uzet iz skladišta u luci za obložiti spomenike kulture. Tih 800 tisuća eura su na posebnom računu Fine i Grad s njima ne može raspolagati, piše DUlist.