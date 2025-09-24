VIDEO Pogledajte more u Splitu nakon nevremena

Nakon današnjeg nevremena u Splitu, u kojem je pala iznimno jaka kiša, more se vidljivo zamutilo uz Rivu i duž istočne obale. Obilne oborine i bujične vode s gradskih ulica slile su se u more, donoseći mulj i nečistoće, pa je površina mora poprimila tamniju boju i izgubila uobičajenu prozirnost.

Jaka kiša uzrokovala je i brojne probleme u prometu. Na više gradskih prometnica stvorile su se velike lokve, vozačima je smanjena vidljivost, a promet se kretao usporeno. Zbog istih uvjeta dogodila se i prometna nesreća kod Lovrinca u kojoj je ozlijeđena jedna osoba.