VIDEO Dalmatinski grad potopila obilna kiša. Iz šahtova izbija voda – vozači se jedva probijaju

Tijekom dana, ali i večernjih sati, na dijelovima Makarske pada obilna kiša, a velike oborine već su izazvale probleme na prometnicama i gradskim ulicama. Na pojedinim lokacijama ceste su gotovo potpuno pod vodom, što otežava promet i kretanje vozila.
Jedan od takvih prizora zabilježen je u Makarskoj, u blizini Vukovarske ulice. Na fotografiji koju imamo u redakciji vidi se prometnica potpuno prekrivena vodom, dok iz šahtova izbija voda. Vozači se s oprezom probijaju kroz poplavljeni dio kolnika, a video koji posjedujemo najbolje pokazuje koliko je situacija na toj dionici teška.
Podsjetimo, zbog vremenskih neprilika – obilne kiše u Dalmaciji te snijega u unutrašnjosti i dijelu Dalmacije – na brojnim se cestama vozi otežano. Sve vozače moli se za dodatni oprez i strpljenje, a građanima se preporučuje da ne kreću na dulja putovanja ako to nije nužno.
Za one koji ipak planiraju put prema unutrašnjosti, podsjećamo da je zimska oprema obvezna.
Pogledajte video iz Makarske: