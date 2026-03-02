Građani Kaštela stali u obranu Kozjaka i podigli glas: Ovo je sadržaj otvorenog pisma ministru Butkoviću i šefu Hrvatskih cesta

Udruga građana “Spasimo Kozjak i Kaštela” uputila je otvoreno pismo ministru Olegu Butkoviću i predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta, Ivici Budimiru, nakon obilaska gradilišta Tunela Kozjak održanog 24. ožujka 2026. godine.

Njihovo dopis prenosimo u cijelosti:

- Poštovani gospodine ministre,

Poštovani gospodine predsjedniče Uprave,

nakon obilaska gradilišta tunela Kozjak 24. veljače 2026. godine te Vaših javnih izjava, smatramo nužnim radi točnog informiranja javnosti jasno razdvojiti činjenice od interpretacija.

U ime Udruge „Spasimo Kozjak i Kaštela“, a temeljem provedenih pravnih provjera, ističemo sljedeće.

Strateški status i interes građana Grada Kaštela

U javnosti se stvara dojam da je riječ o jednom jedinstvenom, neupitnom i strateškom projektu. No činjenice su jednostavne, radi se o više zasebnih prometnih zahvata koji se u javnim istupima stapaju u jednu cjelinu.

To su:

Novi ulaz u Split = A1 Vučevica - tunel Kozjak - preko Kaštel Gomilice, Kaštel Sućurca do DC8 u Kaštel Sućurcu - most - Stinice - trajektna luka Split.

Novi ulaz u Kaštela = A1 Vučevica - tunel Kozjak - preko Kaštel Gomilice, Kaštel Kambelovca, Kaštel Lukšića do DC8 u Kaštel Kambelovcu.

Uz to već postoji i čvor Prgomet na autocesti A1, s kojeg se promet uključuje na DC8 kod Planaog.

To znači da bi na potezu od Planog do Kaštel Sućurca postojala tri zasebna izlaza s autoceste A1 prema istoj državnoj cesti DC8:

Čvor Prgomet - spoj na DC8 kod Planog

Novi ulaz u Kaštela - spoj na DC8 u Kaštel Kambelovcu.

Novi ulaz u Split - spoj na DC8 u Kaštel Sućurcu.

Tri izlaza. Jedna magistrala. Jedan obalni pravac.

Novi ulaz u Split uvršten je na listu strateških projekata. No status „strateškog projekta“ nije politička oznaka, već pravna kategorija koja zahtijeva formalnu odluku o proglašenju. Takva odluka za Novi ulaz u Split nije donesena.

Novi ulaz u Kaštela nema ni uvrštenje na listu ni odluku o strateškom statusu.

Zato je pitanje vrlo jednostavno: kada govorite o „strateškom projektu“, govorite li o Novom ulazu u Split ili o Novom ulazu u Kaštela? Govorite li o jednom zahvatu ili se dva različita projekta javnosti predstavljaju kao jedinstvena cjelina?

Ako se istodobno planiraju i Novi ulaz u Split i Novi ulaz u Kaštela, na čemu se temelji opravdanost triju paralelnih izlaza s autoceste A1 prema istoj državnoj cesti DC8 na relativno kratkom obalnom potezu?

Koje konkretne prometne analize, projekcije opterećenja i pokazatelji opravdavaju takvo rješenje? Je li provedena cjelovita analiza financijske i društveno-ekonomske opravdanosti ulaganja, uključujući usporedbu s alternativnim rješenjima i drugim prioritetima javne potrošnje?

Može li se razumno tvrditi da je riječ o optimalnom korištenju javnih sredstava ili se planiraju infrastrukturni zahvati koji funkcionalno dupliciraju istu prometnu svrhu?

Studija utjecaja na okoliš

U studiji utjecaja na okoliš nisu transparentno prikazani kriteriji i metodologija usporedbe varijantnih rješenja, niti je jasno obrazloženo na temelju kojih pokazatelja je odabrana konkretna varijanta trase Novi ulaz u Kaštela. Iako studija nominalno navodi više varijanti, iz dokumentacije nije razvidna njihova cjelovita i usporediva komparativna analiza, niti su jasno utvrđeni i primijenjeni kriteriji valorizacije. Transparentnost, usporedivost i metodološka utemeljenost procjene predstavljaju zakonsku pretpostavku zakonitog odlučivanja i preduvjet provjerljivosti odabira varijante.

Istodobno, iz sadržaja studije proizlazi da nije provedena jedinstvena i kumulativna procjena funkcionalno i prometno povezanih zahvata Novi ulaz u Split i Novi ulaz u Kaštela, iako polaze iz istog čvora i služe istoj prometnoj svrsi. Ukazivanje na potrebu sagledavanja spoja zahvata i kumulativnih učinaka potvrđuje da takva cjelovita procjena u postojećoj dokumentaciji nije provedena na način koji bi omogućio objektivnu ocjenu ukupnog utjecaja na prostor, krajobraz, vodni režim i lokalnu zajednicu. Procjena provedena fragmentirano, segment po segment, ne može zamijeniti integriranu procjenu prometne cjeline niti osigurati stvarno sagledavanje kumulativnih učinaka.

Lokacijska dozvola koja se temelji na takvoj studiji opterećena je ozbiljnim pravnim nedostatkom jer je izdana bez cjelovite okolišne analize koja predstavlja materijalnu pretpostavku zakonitog odlučivanja.

Stoga smatramo nužnim pokretanje obnove postupka izdavanja lokacijske dozvole, uz prethodnu izradu integrirane i kumulativne studije utjecaja na okoliš koja će obuhvatiti oba zahvata kao funkcionalno povezanu prometnu cjelinu, temeljito razraditi sve varijanta rješenja, provesti njihovu jasnu i usporedivu valorizaciju prema unaprijed utvrđenim kriterijima te omogućiti zasebnu i ukupnu ocjenu svakog rješenja u odnosu na okolišne, prostorne, prometne i društveno-ekonomske učinke.

Izvlaštenje i pravna sigurnost

Izvlaštenje predstavlja najteži zahvat u Ustavom Republike Hrvatske zaštićeno pravo vlasništva i dopušteno je isključivo uz jasno utvrđen javni interes i nedvojben pravni temelj.

Vaše izjave da će se provesti izvlaštenje svih koji trebaju biti izvlašteni stvaraju dojam unaprijed donesenih odluka. Ako projekt nema formalno utvrđen strateški status, postavlja se pitanje na temelju kojeg pravnog akta se takvi postupci unaprijed komuniciraju kao neizbježni i to da citiramo „tijekom ožujka“.

Dodatno zabrinjava činjenica da su u odnosu na pojedine katastarske čestice zaprimljena dva sadržajno različita podneska, jedan u okviru nepotpunog, a drugi u okviru potpunog izvlaštenja, bez jasnog razgraničenja opsega zahvata. Takvo postupanje stvara pravnu nesigurnost i onemogućuje vlasnicima potpuno razumijevanje dosega ograničenja njihovih prava.

Procesna prava i dostava

U postupcima koji mogu rezultirati ograničenjem ili oduzimanjem prava vlasništva, standard zakonitosti i zaštite prava stranaka mora biti osobito visok. Međutim, u dosadašnjem tijeku postupaka uočene su ozbiljne nepravilnosti u dostavi pismena, dostava na pogrešne adrese, ostavljanje pismena u poštanskim sandučićima bez osobne dostave, pa čak i dostava na ime preminulih osoba. Takve okolnosti ne predstavljaju administrativnu omašku, već dovode u pitanje urednost postupka i stvarno, a ne samo formalno sudjelovanje stranaka.

Dodatno zabrinjava činjenica da se stranke upućuje da opsežnu dokumentaciju dođu „pregledati“ u prostorijama tijela, bez dostave cjelovitih preslika u elektroničkom obliku. Pravo na uvid u spis ne znači pravo na razgledavanje, već pravo na dobivanje preslika svih akata i priloga na kojima se temelje prijedlozi za osiguranje dokaza odnosno izvlaštenje, kako bi stranke mogle učinkovito koristiti svoja procesna prava.

Republika Hrvatska godinama ulaže u digitalizaciju uprave i pravosuđa. U primjeni su sustavi e-Komunikacija, e-Dozvola i platforma e-Građani. Sudovi i upravna tijela redovito razmjenjuju spise u elektroničkom obliku. U takvom sustavu, odbijanje dostave cjelovite dokumentacije u elektroničkom izdanju i pozivanje stranaka da dokumentaciju fizički „pregledavaju“ ne može se smatrati standardom suvremenog i zakonitog postupanja.

Stranke nisu dužne fotografirati, prepisivati ili improvizirano reproducirati dokumentaciju kako bi zaštitile svoja prava. U postupcima izvlaštenja, koji zadiru u Ustavom Republike Hrvatske zaštićeno pravo vlasništva, potpuna, pravodobna i elektronička dostava dokumentacije nije pogodnost, ona je pravni minimum.

Najavljeni postupak izdavanja građevinske dozvole

Vlasnici nekretnina obuhvaćenih zahvatom imaju neposredan i konkretan pravni interes sudjelovati u postupku izdavanja građevinske dozvole, budući da zahvat izravno utječe na njihova vlasnička prava i pravni položaj. Ovim putem jasno ističemo da žele ravnopravno i u skladu sa zakonom sudjelovati u tom postupku te ostvarivati sva procesna prava koja im pripadaju.

Ukoliko je postupak izdavanja građevinske dozvole pokrenut, zahtijevamo dostavu podataka o klasi, urudžbenom broju i fazi postupka, priznavanje svojstva stranke vlasnicima nekretnina obuhvaćenih zahvatom te pravodobno obavještavanje o svim poduzetim radnjama i donošenju upravnih akata. Također zahtijevamo dostavu relevantne dokumentacije u elektroničkom obliku radi učinkovite pripreme očitovanja.

Ukoliko postupak nije pokrenut, tražimo pisanu potvrdu te činjenice.

Sudjelovanje vlasnika u postupku izdavanja građevinske dozvole nije formalnost, već zakonsko jamstvo zaštite njihovih prava. Svako propuštanje priznanja svojstva stranke u situaciji kada zahvat neposredno utječe na pravo vlasništva predstavljalo bi ozbiljno procesno pitanje.

Zaključno, građani Kaštela ne traže privilegije. Traže zakonitost, racionalnost i svrhovitost.

Predlažemo razumno rješenje - odustanite od jednog zahvata!

Ne uništavajte planinu Kozjak, njezin krajobraz, arheološka nalazišta, biljni i životinjski svijet. Ne ugrožavajte organski uzgoj maslina nagrađivan na međunarodnim natjecanjima niti turistička odredišta koja Kaštela čine prepoznatljivima.

Kaštelanima trebaju jasni i stvarni prioriteti.

Treba nam dovršena kanalizacijska mreža u svim dijelovima grada.

Treba nam sigurna i dostupna voda za svako kućanstvo.

Treba nam sustavna sanacija obale kako kuće i podrumi naših sugrađana više ne bi stradavali pri svakoj jačoj plimi i jugu.

Djeci trebaju škole za jednosmjensku nastavu, dovoljno vrtića i sportske dvorane u kojima će trenirati u sigurnim uvjetima.

Starijima trebaju domovi i dostojanstvena skrb.

Građanima treba snažnija i dostupnija zdravstvena infrastruktura.

U suradnji s Gradom Splitom potrebna je bolja javna prometna povezanost, osobito kvalitetnije i redovitije željezničko povezivanje te stavljanje u funkciju postojeće željezničke stanice u blizini Općinskog suda u Splitu, kako bi se rasteretila državna cesta DC8.

Na kaštelanskim prometnicama, osobito na DC8, koja je zbog brojnih teških prometnih nesreća u javnosti prozvana „cestom smrti“, prioritet mora biti sigurnost – pojačani nadzor, dosljedno sankcioniranje prekršitelja, kontrola brzine i konkretne mjere smirivanja prometa.

Poljoprivrednicima i svim građanima, a posebno djeci, treba očuvana zemlja. Ne trebaju nam naknade za hektare koji nestaju pod betonom. Želimo njegovati ono što su naši preci stoljećima obrađivali. Želimo sačuvati didovinu, maslinike, suhozide i hrvatsku zemlju koja nije samo imovina, nego identitet.

Ne želimo prodavati našu zemlju – želimo je čuvati.

Ne istupamo zato što smo protiv razvoja, već zato što razvoj mora biti razuman, zakonit i dugoročno održiv. Prostor koji se jednom nepovratno izmijeni ne može se vratiti u prvobitno stanje.

Kaštela su jedinstvena zbog ravnoteže između mora i planine. Kozjak nije kulisa – on je prirodna zaštita grada. Na njegovim padinama tijekom obilnih kiša nastaju bujični tokovi, a šumska vegetacija i tlo bogato korijenjem zadržavaju i usporavaju oborinsku vodu te omogućuju njezino upijanje u podzemlje. Uklanjanjem stabala i narušavanjem tla povećava se rizik od naglog slijevanja vode prema naseljenim dijelovima grada i pogoršanja postojećih problema s plavljenjem.

Obalni je prostor u prošlosti već bio opterećen industrijskim zahvatima čije posljedice saniramo desetljećima. Ne možemo dopustiti da sada planina postane nova žrtva infrastrukturnih odluka koje se ne sagledavaju u njihovoj ukupnosti.

Razvoj koji briše prirodu i tradiciju nije napredak.

Razvoj koji čuva prostor i služi ljudima - jest.

U javnim istupima sugerirano je da se protivljenje projektu svodi na nezadovoljstvo pojedinih vlasnika nekretnina . To nije točno. U inicijativi sudjeluju i brojni građani koji nemaju zemljište na trasi zahvata niti osobni imovinski interes. Motiv nije privatna čestica, nego budućnost života u Kaštelima.

Ovo nije pitanje zadovoljstva ili nezadovoljstva. Ovo je pitanje odgovornosti prema prostoru i prema generacijama koje dolaze.

Očekujemo da javnost bude potpuno i istinito informirana o pravnom statusu pojedinih zahvata, njihovoj međusobnoj povezanosti, financijskoj i društveno-ekonomskoj opravdanosti, okolišnim posljedicama te stvarnom opsegu planiranih postupaka izvlaštenja.

Očekujemo jasno razgraničenje pojma „strateški projekt“ u odnosu na konkretne zahvate, uz javnu objavu svih pravnih akata i stručnih podloga (prometnih, financijskih i društveno-ekonomskih) na temelju kojih se opravdava ulaganje više od 100.000.000,00 eura javnih sredstava, prema Vašim javno iznesenim navodima.

Od nadležnih tijela zahtijevamo:

- dostavu cjelokupne dokumentacije strankama u elektroničkom obliku,

- jasno očitovanje o pravnoj i činjeničnoj osnovi najavljenih izvlaštenja,

- precizno razgraničenje potpunog i nepotpunog izvlaštenja,

- pisanu informaciju o stanju postupka izdavanja građevinske dozvole uz osiguranje pune procesne ravnopravnosti vlasnika.

Građani Kaštela imaju pravo na zakonit, transparentan i odgovoran odnos države prema prostoru, javnim sredstvima i Ustavom Republike Hrvatske zaštićenom pravu vlasništva.

Razvoj infrastrukture jest legitiman cilj.

No razvoj mora počivati na jasnom pravnom temelju, cjelovitoj analizi i poštivanju procesnih prava.

Sve drugo predstavlja rizik za pravnu sigurnost, za odgovorno upravljanje javnim sredstvima i za povjerenje građana u institucije, a teret pogrešnih odluka dugoročno snose građani i prostor koji se jednom narušen više ne može vratiti u prvobitno stanje.

S poštovanjem,

Udruga „Spasimo Kozjak i Kaštela“

