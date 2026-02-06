IZGRADNJA SOLARNIH PANELA NA KOZJAKU Inicijativa Zeleni Kozjak ne staje u svojim naumima te GV daju na razmatranje Prijedlog o zaštiti Birnja

Devastacija Kozjaka je u punom jeku, po riječima mnogih udruga i mještana Kaštela koje se bore protiv izgradnje solarnih elektrana i pristupne ceste s tunela Kozjak na D8 koja bi se trebala u skorije vrijeme graditi na Kozjaku. Tim povodom na idućoj sjednici Gradskog vijeća razmatrat će se Prijedlog odluke o proglašenju područja Birnja, Biranjštine i Vilaje zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značaja. Prijedlog se upućuje Gradskom vijeću Grada Kaštela na razmatranje i usvajanje.

Odlukom bi se zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značaja proglasio prostor koji predstavlja jedinstveni spoj arheološke, povijesne, sakralne, i krajobrazne baštine koja svjedoči o kontinuitetu života i duhovnosti od prapovijesti do danas.

Po riječima ravnatelja Muzeja grada Kaštela, Ivana Šute, na lokalitetu se nalazi prapovijesna gradina Biranj čije je korištenje, prema arheološkim nalazima započelo još u kasnom neolitu, što je rijedak primjer korištenja visinskog položaja u tom razdoblju na istočnoj obali Jadrana. Područje Birnja ima iznimnu društveni i sakralnu vrijednost te je područje služilo kao svetište od neolika, preko brončanog doba do starokršćanske kapele. Dolaskom Hrvata u 7.stoljeću, prostor postaje svetište vrhovnog slavenskog boga Peruna, a danas se tu nalazi crkva sv. Ivana Krstitelja.

Ovom iznimnom vrijednom prostoru prijeti devastacija eventualnim intervencijama u prostor, a one bi uništile krajobraz, arheološke slojeve, stoljetnu toponimiju te vizuru Kaštelanskog zaljeva.