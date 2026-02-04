TUNEL KOZJAK Proboj tunelske cijevi očekuje se u travnju. Otkup zemljišta ne teče po planu, umiješao se i USKOK

Radovi na tunelu Kozjak odvijaju se prema planu i zacrtanoj dinamici, a proboj tunelske cijevi na južnoj strani Kozjaka očekuje se u travnju. Iz Hrvatskih cesta pojašnjavaju kako su trenutno gotovo sve faze izgradnje tunela u tijeku. S obzirom da je to linijski objekt one se odvijaju u kontinuitetu slijedom kako uvjetuje tehnologija izvođenja radova – poručuju. Preostalo je svega 464 metara servisne, odnosno 626 glavne tunelske cijevi.

"U tunelu se osim probijanja tunelske cijevi radi na izradi tunelskih obloga, izvode se radovi drenaže, hidroizolacije i ugradnja armature", poručuju.

Kinezi rade punom parom i naizgled se čini kako sve ide po zacrtanom planu. Ali na terenu nije baš tako. Nedavno smo, također, pisali o problematici iskorištavanja šumskog puta u Kaštel Sućurcu, a postoji i problem oko otkupa zemljišta na kojem bi se gradila pristupna cesta na D8. Potrebno je otkupiti oko 300 parcela na Kozjaku kako bi se izgradila pristupna cesta, a pregovori i otkup zemljišta ne teče glatko. Također, nije ishođena ni građevinska dozvola za pristupnu cestu. Iz Hrvatskih cesta poručuju kako je otkup čestica u tijeku te isti provodi Županijski ured za imovinsko – pravne odnose Splitsko-dalmatinske županije. Očekuje se kako će otkup biti završen u travnju, a kada bi se predao i zahtjev za građevinsku dozvolu", stoji u odgovoru. Projekt je vrijedan 120 milijuna eura, a trebao bi biti gotov do travnja 2027. godine.

Stanje na terenu, kako saznajemo, nije tako idilično te je oko 80 vlasnika parcela odbilo mirno rješavanje otkupa, nakon čega su Hrvatske ceste na teren uz pratnju policije poslale svoje procjenitelje te su isti protjerani s nekih parcela. Po riječima vlasnika parcela prodane su samo one koje u vlasništvu imaju po nekoliko vlasnika te im je to način da parcelu "bezbolno" prodaju. Ostatak vlasnika čestica ne slaže se s spomenutim projektom izgradnje pristupne ceste na D8 te na taj način žele obustaviti projekt.

Osim toga, na spomenutoj trasi nalazi se i nekoliko vila za iznajmljivanje koje su legalizirane, a koridori prometnice već su ucrtani u Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije pa se postavlja pitanje na koji način su legalizirane spomenute kuće za odmor. U sve to se umiješao i USKOK te istražuje legalizaciju nekretnina.

Kako će se cijela drama oko otkupa zemljišta odvijati, ostaje nam vidjeti u narednim danima ili do travnja kad bi otkup trebao biti gotov.