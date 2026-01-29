Dok se približava trenutak kad će Kozjak biti probijen, neregistrirani kamioni voze "šumskim putem": "Oni ne bi smjeli izlaziti iz kave"

Radovi na tunelu Kozjak odvijaju se prema predviđenoj dinamici te je ostalo još 460 metara servisne, odnosno 626 metara glavne tunelske cijevi na južnoj strani Kozjaka. Građevinska dozvola za pristupnu cestu na D8 još uvijek nije ishođena, a osim pitanja pristupne ceste, uz projekt se veže i niz problema te mogućih nezakonitosti.

Na adresu portala Dalmacija Danas stigao je video Željana Jurlina, koji je krajem ove godine snimio masivan prijevoz iskopa s gradilišta tvrtke CRBC neregistriranim kamionima L.Z. Projekta po javnom vatrogasnom putu, tzv. „šumskom putu“, od južnog izlaza iz tunela Kozjak do Cemexove kave Sv. Juraj. Zbog navedenog je stranka Javno dobro, čiji je Jurlin član, uputila upit Hrvatskim cestama, tražeći očitovanje o prometovanju teških, neregistriranih kamiona po šumskom putu kojim upravljaju Hrvatske šume.

Odgovor Hrvatskih šuma i granice dopuštenog korištenja puta

Iz Hrvatskih šuma dobiven je odgovor kako je China Road and Bridge Corporation (CRBC) zatražila korištenje šumskog puta koji prolazi južnom stranom Kozjaka, istočno od kamenoloma Cemexa, a zapadno do područja iznad Kaštel Gomilice, u svrhu izgradnje spojne ceste čvor Vučevica na A1 – čvor na DC8 s tunelom Kozjak.

Radovi na tunelu trenutačno se izvode prema građevinskoj dozvoli oznake KLASA: UP/I-361-03/23-01/000191, URBROJ: 531-08-3-1-2-24-0030, izdanoj u Zagrebu 15. siječnja 2024. godine.

Iz samog zahtjeva CRBC-a vidljivo je da je od Hrvatskih šuma zatraženo korištenje samo jedne katastarske čestice, k.č. 1440 KO Kaštel Sućurac, a ne cijelog puta od južnog izlaza iz tunela Kozjak do Cemexove kave. Takvo odobrenje je i izdano. Oko 1500 metara puta vodi se kao šumski put, dok 1875 metara ne spada pod šumski put te ga Hrvatske šume kineskoj tvrtki nisu mogle dati na korištenje.

U tom kontekstu nameće se ključno pitanje: kako se tim dijelom puta prometuju masivni kamioni, radnim danima, ali i neradnim danima i blagdanima, i to bez registarskih oznaka. Podsjećamo kako kamioni mase i do 50 tona ne smiju prometovati prometnicama izvan kruga tvornice.

Policija i pravilnici: “Suglasnosti ne izdaje PU”

Upit o neregistriranim kamionima upućen je i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, iz koje su odgovorili da PU splitsko-dalmatinska ne izdaje niti daje suglasnosti koje se odnose na navode vezane uz prometovanje takvih vozila.

Posebno je istaknut članak 4., prema kojem korisnik mora za prijevoz šumskim prometnicama koristiti samo vozila s urednim atestima o tehničkoj ispravnosti te ne smije prevoziti teret koji zajedno s vozilom prelazi najveću dopuštenu masu sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. U iznimnim slučajevima potrebna je posebna suglasnost HŠ d.o.o., uz dodatnu naknadu definiranu posebnim ugovorom.

Jurlin: “Radni kamioni ne smiju izlaziti iz kave”

„Kamioni L.Z. Projekta nisu registrirani za promet na cestama te stoga ne zadovoljavaju Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Riječ je o radnim kamionima koji prevoze teret isključivo unutar određenog gradilišta, odnosno mjesta rada, a to je za tvrtku L.Z. Projekt upravo Cemexova kava, gdje su angažirani kao podizvođač. Takvi kamioni ne smiju samostalno izlaziti iz kave niti se kretati po javnim putevima, čak ni kada su šumski“, pojašnjava Željan Jurlin.

Dodaje da su teški kamioni, poput vozila L.Z. Projekta, često neregistrirani za cestovni promet zbog velike nosivosti, slično kao i neki radni strojevi s gusjenicama, koji bi mogli oštetiti prometnicu.

Hrvatske ceste i otvoreno pitanje: Je li iskop mineralna sirovina?

Hrvatske ceste, kao investitor, i tvrtka L.Z. Projekt, kao izvođač radova, tvrde da se sve odvija u skladu sa zakonom. Ipak, iz svega navedenog iščitava moguća zavrzlama.

Iz Hrvatskih cesta kratko navode da je L.Z. Projekt nominirani i odobreni podizvođač tvrtke CRBC te da nije neovlašten na projektu. Također ističu da je L.Z. Projekt angažiran za radove iskopa i odvoza materijala na trajno odlagalište predviđeno natječajnom dokumentacijom, a to je kamenolom društva CEMEX, koji ovlašteno može preuzeti višak materijala iz iskopa koji nije mineralna sirovina. U smislu Zakona, taj se materijal vodi kao građevinski otpad, za čije zbrinjavanje izvođač ili podizvođač plaća CEMEX-u naknadu.