Butković u Splitu i okolici: Tunel Kozjak "puca" u travnju, projekt na Širini pod znakom pitanja: "Nemamo garancije..."

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u utorak, 24. veljače boravio je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je obišao radove na izgradnji tunela Kozjak na dionici čvorište Vučevica – čvorište na DC8 u Kaštelima. Riječ je o zahvatu u okviru projekta "Novi ulaz u Split", koji obuhvaća trasu čvorište Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvorište na DC8 – Trajektna luka Split.

S terena je poručio kako se radovi odvijaju dobrim tempom te da se proboj tunela očekuje već na proljeće. Oleg Butković je rekao: "Obišli smo najprije radove na jednom od najvećih cestovnih projekata, a to je tunel Kozjak spoj na državnu cestu D8. Radovi idu jako dobro, ostalo je još nekoliko stotina metara i tunel će biti probijen u travnju."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Širina" najveći problem: Moguće raskidanje ugovora

Nakon Kozjaka, obilazak se dotaknuo i gradilišta na Širini, koje se već dulje vrijeme spominje kao problematična točka zbog sporog napredovanja i ranijih poteškoća. Oleg Butković je upozorio: "Išli smo na Širinu, taj projekt jako dugo traje i imao je određenih poteškoća u početku… Nemamo garancije da će taj projekt u cijelosti biti završen od strane postojećeg izvođača… Hrvatske ceste će kroz nekoliko dana sagledati cijelu situaciju, a opcija je i raskid ugovora s trenutnim izvođačem radova."

Sličnu poruku poslao je i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimir, ističući da se u kratkom roku očekuje plan s jasnim jamstvima. Ivice Budimir je rekao: "Najveći je problem na Širini… U narednih sedam očekuje se vrlo detaljan plan aktivnosti sa svim garancijama. Ako to ne bude, morat ćemo raskinuti ugovor."

Mravince–TTTS: Završetak početkom 2027., uskoro natječaj za nastavak

Obilazak cestovnih projekata nastavljen je na dionici Mravince – TTTS, dijelu šireg projekta "Multimodalna platforma Splitske aglomeracije" (brza cesta Mravince – Stobreč – Dugi Rat – Omiš). Butković je naglasio da je riječ o važnom segmentu splitske obilaznice. Oleg Butković je rekao: "Ovdje smo na projektu Mravince–TTTS, splitskoj obilaznici. Taj projekt nam je jako važan. Završetak bi trebao biti početkom 2027. godine."

Dodao je da Hrvatske ceste uskoro planiraju raspisati natječaj za nastavak trase prema Podstrani. Oleg Butković je naglasio: "Hrvatske ceste će za završetak odavde do Podstrane raspisati uskoro natječaj i onda ćemo i taj dio riješiti."

Kad je riječ o brzoj cesti prema Omišu, ministar nije želio izlaziti s procjenama rokova, navodeći niz faktora na koje se ne može utjecati. Oleg Butković je rekao: "Za brzu cestu prema Omišu mi je teško spominjati ikakvu godinu… Zbog toga smo svi frustrirani, ali morate znati da Split, ulaz u Split i sve oko Splita imaju prioritet Vlade RH."

Osvrnuo se i na Kaštelanski most, koji bi trebao biti nastavak prometnog rasterećenja ulaza u Split, no bez skorašnjeg početka gradnje. Oleg Butković je rekao: "Što se tiče Kaštelanskog mosta… to je jedan veliki postupak, a gradnja će tek krenuti za nekoliko godina."

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban rekao je da se obilaze kapitalni infrastrukturni projekti te da su sastanci bili dinamični, uz naglasak na Širinu kao najveći aktualni problem. Blaženko Boban je rekao: "Puno smo govorili o Širini koja je najveći problem u ovom trenutku… iznimno smo zadovoljni i s ovim gradilištem i s gradilištem tunela Kozjak. Nešto smo malo manje zadovoljni s onim gradilištem na Širini, ali i taj će projekt doći svome kraju."

Šuta: Promet kao "rak rana", ali se "vidi svjetlo na kraju tunela"

Nakon obilaska, Butković je održao radne sastanke sa županom te potom i s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom. Šuta je poručio da su ulaganja u promet najizraženija upravo na području Splita i županije, ističući važnost tunela Kozjak i budućeg povezivanja s mostom.

Tomislav Šuta je rekao: "Vrlo je značajno za grad Split tunel Kozjak i povezivanje s mostom… Split će dobiti novi ulaz i izlaz iz grada. Promet je rak rana u našem gradu, ali vidi se svjetlo na kraju tunela."