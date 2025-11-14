Tko je legendarni policajac koji je poginuo u Splitu? Bio je nagrađivan, a već je jednom teško stradao u službi

Danas oko 14:25 sati na Solinskoj ulici u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla. Prema prvim informacijama, motocikl je iz zasad nepoznatih razloga izletio izvan kolnika, a vozač je na mjestu smrtno stradao. Policija je po dojavi odmah upućena na teren, gdje je osigurala mjesto događaja i započela očevid. Promet se na tom dijelu ceste trenutno odvija otežano i uz zastoje, a vozači se pozivaju na strpljenje te poštivanje uputa policijskih službenika.

Kako se doznaje, u ovoj nesreći život je izgubio Željko Perišić, u javnosti poznat kao Dugopoljac. Perišić je bio jedan od najprepoznatljivijih splitskih prometnih policajaca, dugogodišnji motociklist Policijske uprave splitsko-dalmatinske i omiljena figura među građanima i vozačima. Na terenu je bio prepoznatljiv po profesionalnosti, pristupu i predanosti poslu, zbog čega je više puta pohvaljivan i nagrađivan, među ostalim i Medaljom Grada Splita za profesionalnost, požrtvovnost i doprinos sigurnosti prometa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Slučaj iz 2024.: Perišić je već jednom teško stradao u službi

Perišić je široj javnosti bio poznat i po događaju iz srpnja prošle godine, kada je 10. srpnja 2024. zadobio tešku ozljedu u službi. Tada ga je vozač motocikla – prema sumnjama policije namjerno – udario prilikom kontrole prometa u centru Splita. Perišić je pretrpio prijelom noge, završio u KBC-u Split te bio podvrgnut operaciji. Usprkos zahtjevnom oporavku, ostao je simbol policijske službe na motoru, kojeg su kolege opisivale kao hrabrog i predanog, a građani kao policajca koji je uvijek pristupao s razumijevanjem.

Očevid u tijeku, okolnosti nesreće još se utvrđuju

Očevid nesreće na Solinskoj ulici i dalje traje, a sve okolnosti koje su dovele do tragičnog izlijetanja motocikla bit će predmet policijskog i stručnog ispitivanja. PU splitsko-dalmatinska uputila je apel svim sudionicima u prometu da pojačaju oprez, osobito u zonama gustog prometa i područjima gdje su uvjeti na cesti zahtjevniji.