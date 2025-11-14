FOTOGALERIJA Strašna prometna nesreća u Splitu. Evo kako izgleda cesta na Solinskoj ulici

Danas oko 14:25 sati na Solinskoj ulici u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla.
Prema prvim informacijama, motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio izvan kolnika te je pri tom došlo do smrtnog stradavanja vozača.
Teška prometna nesreća u Splitu. Jedna osoba poginula
Policija je odmah po dojavi izašla na teren, osigurala mjesto nesreće i započela s provođenjem očevida. U ovom trenutku policija osigurava mjesto događaja i obavit će se očevid.
Promet se na tom dijelu ceste odvija usporeno, a vozači se pozivaju na oprez te poštivanje uputa policijskih službenika.
U blizini prometnice gdje se dogodila tragedija je velika gužva i policija obavlja očevid. Svi vozači se mole za oprez i strpljenje.
Pogledajte FOTOGRAFIJE: