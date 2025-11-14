FOTOGALERIJA Strašna prometna nesreća u Splitu. Evo kako izgleda cesta na Solinskoj ulici

Danas oko 14:25 sati na Solinskoj ulici u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla.

Prema prvim informacijama, motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio izvan kolnika te je pri tom došlo do smrtnog stradavanja vozača.

Policija je odmah po dojavi izašla na teren, osigurala mjesto nesreće i započela s provođenjem očevida. U ovom trenutku policija osigurava mjesto događaja i obavit će se očevid.

Promet se na tom dijelu ceste odvija usporeno, a vozači se pozivaju na oprez te poštivanje uputa policijskih službenika.

U blizini prometnice gdje se dogodila tragedija je velika gužva i policija obavlja očevid. Svi vozači se mole za oprez i strpljenje.

Pogledajte FOTOGRAFIJE: