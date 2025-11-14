Close Menu

U nesreći u Splitu je poginuo poznati policajac Željko Perišić, poznatiji kao Dugopoljac

Nesreća na Solinskoj ulici u Splitu

Danas oko 14:25 sati na Solinskoj ulici u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla. Prema informacijama, motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio izvan kolnika te je pri tom došlo do smrtnog stradavanja vozača.

Policija je odmah po dojavi izašla na teren, osigurala mjesto nesreće i započela s provođenjem očevida. U ovom trenutku policija osigurava mjesto događaja i obavit će se očevid. Promet se na tom dijelu ceste odvija usporeno, a vozači se pozivaju na oprez te poštivanje uputa policijskih službenika.

Kako saznajemo, u nesreći je poginuo Željko Perišić, poznatiji kao Dugopoljac. Riječ je o poznatom prometnom policajacu Policijske uprave splitsko-dalmatinske koji je bio i nagrađivan kao prometni policajac.

