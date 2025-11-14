Pola Splita je u crvenom. Gužva je u blizini prometne nesreće, ali i na ulazima i izlazima iz grada

Pola Splita u poslijepodnevnim satima našlo se u potpunom prometnom zastoju. Velike gužve stvaraju se na ulazima i izlazima iz grada, ali i na samim gradskim prometnicama, ponajviše u blizini Solinske ulice gdje se dogodila teška prometna nesreća.

Danas oko 14:25 sati na Solinskoj ulici život je tragično izgubio vozač motocikla. Prema zasad dostupnim informacijama, motocikl je iz još neutvrđenih razloga sletio izvan kolnika. Uslijed izlijetanja došlo je do smrtnog stradavanja vozača.

Policijski službenici odmah su po dojavi izašli na teren, osigurali mjesto nesreće i započeli s provođenjem očevida. Dok traje policijski izvid, promet se na tom dijelu odvija usporeno.

Iz policije apeliraju na vozače da povećaju oprez, strpljenje i obvezno poštuju upute službenih osoba na terenu kako bi se izbjegle dodatne nesreće i omogućio neometan rad očevidne ekipe.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.