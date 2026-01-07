Teško je vjerovati kako su izgledale Firule, Ovčice i Bačvice u 20. stoljeću. Dvije plaže odvajala je željezna bodljikava ograda

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić, naš sugovornik u serijalu Kako su nastali splitski kvartovi, veliki je poznavatelj oružja, plakata, medalja, značaka, pečatnjaka, fotografija, razglednica i još puno toga. Registrirao je šest svojih zbirki kao kulturno dobro Republike Hrvatske, te je autor stalnog postava nekoliko zbirki oružja.

Bio je autor brojnih izložbi fotografija na temu Splita, a za svoje je sugrađane posebno važan jer je predstavio katalog u tri dijela koji prikazuje Split kroz fotografije. Prvi tom knjiga je Povijest pisana svjetlom: Split od Prisce do Adriane, dok se u sljedeća dva toma knjiga koncentrirao na znanstveno-istraživačke tekstove. Grad Split danas ima 27 gradskih kotareva i ovoga puta obrađujemo Ovčice i Firule.

Kako kaže Borčić, naziv Ovčice je nastao po istoimenoj vrsti ribe koja najviše boravi u pjeskovitim uvalama. U jednom katastiku iz 1733. godine bilježi se na crtežu današnjih Ovčica Seno di Spalacion (zaton Špalacijuna). Sve do kraja Drugog svjetskog rata obalno područje Ovčica bila je neuređena plaža na kojoj su u kupanju uživali uglavnom stanari okolnih predjela. Ta uvalica s morskim grebenima, kaže Borčić, počela se ograđivati i uređivati početkom pedesetih godina prošlog stoljeća, a imala je i ulogu neke vrste "pograničnog područja" jer ju je od poznatog kupališta na Bačvicama sve do kraja sedamdesetih godina odvajala željezna bodljikava ograda.

Početak splitskog sporta

Firule su područje između Bačvica i Trstenika nad obalom uz more, sa sjevera graniče sa širim područjem Pojišana i Plakaluše. Ime su dobile po biljci latinskog naziva Ferula communis (srodna koromaču), u nas poznate kao firla, firula, fierla, koromačnica, valestika i nartek, od grčke riječi narteks. Prvi se put spominju 1167. godine u Kaptolskom kartularu u obliku in Ferule i in Ferulis.

- Od samog početka 20. stoljeća u uvali se bilježe počeci splitskog sporta, od pojave tzv. Republike Pušipalta, Pomorskog športskog društva Firule s klupskim domom, pa do osnutka Akademskog tenis kluba. Uz taj sportski značaj važan je i onaj zdravstveni jer je na tom području od 1904. godine djelovala Općinska bolnica za kužne bolesti - osamica. Tridesetih godina prošlog stoljeća upravo su uvale Firule i Zenta bile najposjećenije.

Kamen temeljac bolnice 1931.

Postavljanje kamen temeljca za novu bolnicu na Firulama bilo je 1931. godine, a već godinu kasnije je obustavljena gradnja zbog gospodarske krize. Radovi su nastavljeni četiri godine kasnije i trajali su postepeno još godinama. Borčić nastavlja da budući je pedesetih godina prošlog stoljeća obalni pojas izgradnjom plivališta POŠK potpuno izmijenio svoj izgled to se sljedećih godina dogodilo i sa unutrašnjosti.

- Pored nekoliko manjih, uglavnom obiteljskih zgrada, uz ulice Put Firula, Spinčićevu i tadašnju Tupinarnicu i tadašnju Ulicu XX. dalmatinske divizije počele su se graditi veće stambene zgrade.