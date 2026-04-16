Šuta s predstavnicima GK Lokve o komunalnim problemima i obnovi infrastrukture

Splitski gradonačelnikTomislav Šuta održao je jučer radni sastanak s predstavnicima Gradskog kotara Lokve, na kojem su u fokusu bili ključni komunalni i infrastrukturni izazovi tog područja. Sastanak je održan u prostorijama kotara, uz sudjelovanje predstavnika nadležnih gradskih upravnih odjela i službi.

Glavna tema sastanka bila je aktualna problematika unutar GK Lokve, pri čemu je poseban naglasak stavljen na stanje javnih površina, dječjih i sportskih igrališta te potrebu njihove obnove i redovitog održavanja.

Predstavnici kotara upozorili su na niz konkretnih problema na terenu. Među prioritetima istaknuto je potreba obnova školskog igrališta, kao i potrebu za unaprjeđenjem sigurnosnih uvjeta, primjerice uvođenjem videonadzora. Također je naglašena potreba za sanacijom i uređenjem javnih površina i nogostupa na više lokacija u kotaru, kao i rješavanje problema zapuštenih prostora bivših kontejnerskih ugibališta koja bi trebalo urediti. Dodatno, otvoreno je pitanje rekonstrukcije kotarskih prostorija te uređenja dječjeg igrališta u Dubrovačkoj ulici.

Šuta je istaknuo je važnost izravne komunikacije s građanima i predstavnicima kotareva kako bi se problemi što učinkovitije identificirali i rješavali, naglasivši da će nadležne službe pristupiti analizi prioriteta i planiranju konkretnih zahvata.

Sastanak je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji i redovitoj koordinaciji, s ciljem unapređenja kvalitete života stanovnika Gradskog kotara Lokve.