Čak dva splitska kvarta imena su dobila po ljekovitim biljkama - majčinoj dušici i mirti. Znate li koja?

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić, sugovornik u serijalu Kako su nastali splitski kvartovi, istaknuti je poznavatelj oružja, plakata, medalja, značaka, pečatnjaka, fotografija, razglednica i mnogih drugih povijesnih predmeta. Registrirao je šest vlastitih zbirki kao kulturno dobro Republike Hrvatske, a autor je i stalnih postava nekoliko zbirki oružja.

Borčić je priredio brojne izložbe posvećene Splitu, a posebno je cijenjen njegov katalog u tri dijela koji dokumentira Split kroz fotografije. Prvi tom nosi naziv Povijest pisana svjetlom: Split od Prisce do Adriane, dok sljedeća dva sadrže znanstveno-istraživačke tekstove.

Danas Split broji 27 gradskih kotareva, a u ovom nastavku obrađujemo Žnjan, Pazdigrad, Mertojak, Duilovo, Kilu i Sirobuju.

Od rimskog Žnjana do srednjovjekovne Sirobuje

Ime Žnjan potječe još iz rimskog doba po imanju Junianija, dok ga pučka etimologija veže uz glagol žnjeti. Prvi se put spominje 1090. godine u popisu zemalja sv. Petra. Na tom području stoji crkva Gospe od Žnjana, izgrađena 1885. godine na mjestu starije crkve iz 14. stoljeća. U 19. stoljeću ondje je otkriveno antičko groblje s grobnicama datiranim u 2. i 3. stoljeće.

Na širem području Žnjana, danas u Pazdigradu, nalazi se crkva sv. Lovre, spomenuta još 1250. godine. Premda je Žnjanska uvala plitka i izložena valovima, nekada su ondje pristajale lađe. Zanimljivo je da su se šezdesetih godina 20. stoljeća duž Poljičke ceste kretala zaprežna kola natovarena bačvama za mošt, tzv. koslate, dok su se u okolnim vinogradima kretali berači u vrijeme jematve.

Mertojak, Duilovo, Sirobuja i Kila kroz stoljeća

Istočno od Križina, a zapadno od Pazdigrada, prostire se Mrtojak / Mertojak, koji se spominje 1434. i 1456. godine, kao i u oporuci Marka Marulića iz 1521. godine. Ime je dobio po biljci mirti (mrči), a na katastarskoj karti iz 1831. godine zabilježen je kao Mertojak, premda su ga težaci često zvali Mrtojak.

Duilovo se pojavljuje na topografskim kartama iz 1675. i 1742. godine. U narodu je nekad bilo poznato i kao Draginica, prema nizu malih draga na obližnjem brežuljku. U Duilovu je 1968. godine svečano otvoren novi hotel u sklopu Inexova naselja.

Istočno od Tršćenice nalazi se Sirobuja, zabilježena u notarskim knjigama 1315. i 1343. godine. Ime se povezuje s mirisavom biljkom serpullum – majčinom dušicom.



Predio Kila, smješten istočnije od Sirobuje, također se spominje u oporuci Marka Marulića iz 1521. godine.