U ovom splitskom kvartu su pronađeni kip božice Kibele i reljef s prikazom Dijane: Raskrižje od Salone prema Epetionu

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić, naš sugovornik u serijalu Kako su nastali splitski kvartovi, jedan je od najvećih poznavatelja splitske kulturne baštine.



Strastveni je kolekcionar i istraživač oružja, plakata, medalja, značaka, pečatnjaka, fotografija i razglednica, a čak šest svojih zbirki registrirao je kao kulturno dobro Republike Hrvatske.

Autor je stalnog postava nekoliko zbirki oružja i brojnih izložbi fotografija o Splitu, te posebno poznat po katalogu u tri dijela “Povijest pisana svjetlom: Split od Prisce do Adriane”, koji kroz fotografije i znanstvene tekstove prikazuje razvoj grada. Grad Split danas ima 27 gradskih kotareva i ovoga puta obrađujemo Visoku - Dragovode.

Rimske ceste, antički ostaci i povijest imena

Naziv Visoka seže duboko u prošlost. Prema Borčiću, ime se spominje već u 12. stoljeću, a tijekom povijesti se javlja u različitim inačicama.

Istočno od Visoke, sjeverno od crkve sv. Lovre, nalazi se područje Dragovode, koje se u pisanim izvorima prvi put spominje 1493. godine pod nazivom Dragouoda. Upravo se ovdje nalazilo raskrižje rimske ceste Salona – Spalato – Epetion, jedno od važnijih prometnih čvorišta antičkog doba.

Na tom lokalitetu otkrivena je rimska cisterna s dva natpisa – jedan iz 1., a drugi iz 3. stoljeća. Pronađen je i novac iz istog razdoblja, kao i vrijedni arheološki nalazi: kip božice Kibele, reljef s prikazom Dijane, te brojni manji predmeti koji svjedoče o razvijenom životu na tom prostoru još u antičko doba.

Peradarska farma i staklenik karanfila – simboli industrijskog razvoja

U 20. stoljeću područje Visoke i Dragovoda dobiva novo značenje – postaje dio industrijskog i gospodarskog razvoja Splita.



Prema podacima iz 1964. godine, građevinsko poduzeće Melioracija izvodilo je završne radove na peradarskoj farmi smještenoj sjeveroistočno od groblja Lovrinac, na mjestu zvanom Brboran. Farma je 15. kolovoza 1964. godine predana kombinatu Jadro, a bila je najveća peradarska farma u Dalmaciji u to vrijeme.

Samo nekoliko godina kasnije, 1970. godine, u suradnji s poznatim svjetskim proizvođačem karanfila Barbaret Blanc, podignut je suvremeni staklenik karanfila – tada jedan od tehnološki najnaprednijih projekata u regiji.

Kapelica i tragovi duhovne baštine

Na raskrižju nasuprot današnje Elektrodalmacije i danas se može vidjeti mala kapelica, koja se prema kartama prvi put bilježi 1947. godine.