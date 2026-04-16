"Kralj taksista" među uhićenima u današnjoj akciji USKOK-a, doznaje se sve više detalja

Jutarnji list doznaje da je glavni uhićeni i prvoosumnjičeni u novoj akciji USKOK-a B.M. Istragom je obuhvaćeno deset osoba, osumnjičenih da su u protekle dvije godine oštetili državu za pet milijuna eura.

Njegova tvrtka Malenica prijevoz ima najveći broj zaposlenih u zemlji u segmentu taksi-prijevoza, ali radnike, prema podacima iz Finina registra, prosječno mjesečno plaća samo 84 eura. Zbog toga je tvrtku istraživala inspekcija rada.

Kako su tada pojasnili iz Inspektorata, inspekcija je napravila dva nadzora u području radnih odnosa.

"Na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u navedenim inspekcijskim nadzorima, zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja, inspektori rada su za poslodavca i odgovornu osobu te za četiri državljanina trećih zemalja izdali prekršajne naloge. Utvrđene nezakonitosti odnosile su se na rad, odnosno zapošljavanje državljana treće zemlje bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada te nedostavljanje podataka potrebnih za obavljanje inspekcijskog nadzora na pisano traženje inspektora rada. O utvrđenim nepravilnostima obaviješteno je Ministarstvo unutarnjih poslova radi postupanja u okviru nadležnosti tog tijela", odgovorili su tada Jutarnjem iz inspektorata.

Prema podacima iz Finina poslovnog registra, Malenica prijevoz, koji je bio u blokadi, radnike je prosječno mjesečno plaćao samo 84 eura, iako su se u oglasima navodile prosječne plaće od 1000 do 1400 eura, kao i isplata božićnica, regresa, uskrsnica.

Branimir Malenica povezivao se s ukupno s osam kompanija, od kojih su njih četiri u stečaju. Jutarnji je tada pokušao kontaktirati Malenicu, ali čovjek koji nam se javio na broj registriran na tu tvrtku rekao je da smo pogrešno nazvali.

Detalji akcije USKOK-a u Dalmaciji i Zagrebu: Vlasnici taksi vozila sumnjiče se za gospodarski kriminal

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je jutros USKOK te dodao kako ih po njegovu nalogu provode Policijska uprava zagrebačka i Policijska uprava zadarska. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije u odnosu na više osoba, dodaje USKOK te pojašnjava da se sumnja da su one u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela. USKOK će, zaključuje, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju te o tome pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list, vlasnici taksi vozila sumnjiče se za gospodarski kriminal. Neslužbeno, riječ je o varanju na PDV-u.

O slučaju se oglasila i Policijska uprava zagrebačka: "Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom zadarskom te u koordinaciji s USKOK-om započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te pomaganja pri utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja kao i pranja novca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja provode se uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više fizičkih osoba kao i jednu pravnu osobu. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava bit će podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta."