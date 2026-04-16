Splićani ogorčeni zbog sječe stabala kod kolodvora, pogledajte razliku u dva dana: "Ruše se zdrava stabla, a nitko ne objašnjava zašto"

Grad Split ranije je najavio da će zbog povećanog rizika od pada stabala i lomljenja grana biti uklonjen dotrajali drvored na području kod Željezničkog kolodvora. Radovi su obuhvatili dio Bregovite ulice, od kućnog broja 1 do 3, uz privremeno zatvaranje prometa u jutarnjim i ranim poslijepodnevnim satima.

Iz Grada su tada poručili kako je riječ o zahvatu nužnom za sigurnost građana i nesmetano odvijanje prometa.

Građani dovode u pitanje opravdanost sječe

Međutim, nakon početka radova, dio građana izrazio je nezadovoljstvo tvrdeći da se uklanjaju i stabla koja, prema njihovim procjenama, nisu bila dotrajala niti opasna.

Upozoravaju kako pojedina stabla nisu bila na prometnici niti su, kako tvrde, predstavljala prijetnju prolaznicima ili vozilima. Posebno ističu važnost drveća u urbanim sredinama poput Splita, gdje tijekom ljetnih mjeseci hlad ima veliku vrijednost.

Pitanja o proceduri i zaštiti stabala

Dio građana podsjeća i na odredbe Generalnog urbanističkog plana prema kojima su stabla određenih dimenzija zaštićena te se njihovo uklanjanje mora provoditi uz jasno definiranu proceduru.

Ističu kako bi u takvim slučajevima trebalo postojati stručno obrazloženje i odgovarajuća dokumentacija, uključujući procjenu stanja stabala i eventualne mjere zamjenske sadnje.

Očekuje se dodatno pojašnjenje

S obzirom na različite poglede na opravdanost zahvata, građani očekuju dodatna pojašnjenja nadležnih službi o kriterijima prema kojima je donesena odluka o uklanjanju stabala.

Tema očuvanja zelenih površina u Splitu posljednjih godina sve je češće u fokusu javnosti, osobito u kontekstu urbanog razvoja i kvalitete života u gradu.