Dvojac na području Kostanja i Ostvrvice ilegalno zbrinjavao otpad, pa i azbest: Kaznene prijave zbog ugrožavanja okoliša

Zajedničkim radom policijskih službenika Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Općinskog državnog odvjetništva u Splitu dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 40-godišnjakom i 58-godišnjakom za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela Ugrožavanje okoliša otpadom i Pustošenje šuma, a nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.

Zbrinjavali građevinski otpad, zemlju i kamenje

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici proveli su pretragu doma i drugih prostora. U nazočnost zamjenika općinskog državnog odvjetništva, a u koordinaciji s djelatnicima Državnog inspektorata, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ i djelatnicima tvrtki lokalne zajednice, obavljena je pretraga zemljišta i očevid na mjestu događaja.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 40-godišnjak i 58-godišnjak bez ishođene odgovarajuće dozvole za gospodarenjem otpadom, a na temelju prethodnog dogovora s pravnim osobama, obavljali djelatnost gospodarenja otpadom tako što su zbrinjavali građevinski otpad, zemlju i kamenje iz iskopa koje su potom odlagali u tlo, zatim ga dodatno nasipali zemljom s ciljem prikrivanja, odnosno protivno propisima gospodario s otpadom na način koji može ugroziti život ili zdravlje ljudi te na širem području ugroziti biljni i životinjski svijet pa su na opisani način počinili kaznena djela protiv okoliša - Ugrožavanje okoliša otpadom iz čl. 196. st. 2. Kaznenog zakona.

Zbrinjavan i Azbest

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da se 40-godišnjak naprijed navedenim bavio od 2021.godine na području Ostrvice na zemljanoj površini od oko 16 000 m2, a 58-godišnjak jse navedneim bavio tijekom 2023 i 2024.godine na području Kostanja i Ostrvice, na zemljanoj površini sveukupne površine veće od 30 500 m2 na način da su zbrinjavali građevinski otpad, miješani komunalni otpad, glomazni otpad, a kojeg su potom odlagali u tlo, zatim ga dodatno nasipali zemljom s ciljem prikrivanja, pri čemu je nastala mješavina zemlja i otpada za sada neutvrđene količine. Na nekretnini kojom se koristio 58-godišnjak zbrinjavan je i azbestni otpad koji se klasificira kao opasni otpad.

Također je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 40-godišnjak od kraja 2022.godine u mjestu Ostrvica na nekretninama koje se nalaze u sklopu obuhvata Programa gospodarenja šumama šumoposjednika gospodarske jedinice ''Cetinske šume'', izvršio pustošenje šume tako da je uklonio šumsku vegetaciju na površini od najmanje 10 000 m2, a 58-godišnjak je tijekom 2023. i 2024. godine u mjestu Ostrvica, na području koja se također nalaze u naprijed navedenom Programu izvršio pustošenje šume tako da je uklonio šumsku vegetaciju na površini od najmanje 500 m2 čime su poremetili gospodarenje šumama te je onemogućeno daljnje gospodarenje šumom u skladu sa šumskogospodarskim planom, odnosno protivno propisima pustošio šumu, pa su na opisani način počinili kaznena djela protiv okoliša - Pustošenje šuma iz čl. 209. st. 1. Kaznenog zakona.