Mladić (20) brutalno napao muškarca ispred kafića u Dalmatinskoj zagori: Zadobio teške ozljede glave

U Policijskoj postaji Knin provedeno je kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Prema utvrđenim okolnostima, incident se dogodio 5. ožujka u ranim jutarnjim satima ispred ugostiteljskog objekta u Kninu. Osumnjičeni je, kako navodi policija, fizički napao 26-godišnjaka te mu zadao dva udarca šakom u predjelu glave.

Teške ozljede, ali bez zadržavanja u bolnici

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću i veteransku bolnicu „Hrvatski ponos“ u Kninu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći pušten je na kućnu njegu.

Napadač predan pritvorskom nadzorniku

Po završetku kriminalističkog istraživanja, 20-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.