Taxi prijevare izmiču kontroli? Prometni analitičar: "Preskup taksi ugrožava nacionalne interese"

Prometni analitičar Željko Marušić upozorava da previsoke cijene taksija mogu negativno utjecati na sigurnost, protočnost prometa, pa čak i na nacionalne interese. Na Autoportalu je iznio prijedloge mjera koje bi, po njegovu mišljenju, trebalo poduzeti.

'Cijena za taksi od 1506 eura za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske (1,05 km zračne linije), dakle realno kilometar i pol, odvožene 26. svibnja 2025. nije bila rezultat zabune nego beskrupulozna prevara strane turistkinje koja još nije dobila odgovarajući epilog. Zanimljivo, 4. lipnja 2025. s istog odredišta Vukovarki je isti ‘taksist’ vožnju do Prečkog naplatio 110 eura.

Riječ je o osobama koje su prevare s cijenom taksi vožnji prijavile, pa je pitanje koliko je takvih ‘deranja’ s cijenom taksi vožnji, bilo samo u tom razdoblju.

To pokazuje koliko je pogrešno i štetno taksistima na korištenje dati privilegirana taksi stajališta, s kojega oni (srećom ipak ne svi) poput predatora, koristeći situaciju, preskupo ‘vozaju’ klijente na željeno odredište. Koriste mogućnost da podređenoj i vrlo povoljnoj cijeni dođu u povoljnu poslovnu poziciju i potom klijentima naplaćuju koliko žele, često beskrupulozno ih potkradajući. Time sebi omogućuju da rade, odnosno voze malo, a da zarađuju puno te istodobno štede na resursima (trošenje automobila i goriva).

Pritom nimalo ne vode računa da time rade višestruke štete, jer preskup taksi pogoršava sigurnost vožnje, povećava gužve, ugrožava standard građana, pravi izravnu i neizravnu štetu za turizam i ugrožava nacionalne interese. To je toliko eskaliralo, da je slučaj oštećene Novozelanđanke, kojoj bi Hrvatska, barem simbolično trebala isplatiti odštetu, dobrodošao da se stvari počnu mijenjati Situaciju treba bitno izmijeniti, a taksi vožnje potpuno liberalizirati (jednaka prava i obveze za sve) te omogućiti slobodno formiranje cijena usluge, ali uz potpunu transparentnost.

Ovo su nužne mjere:

1. Ukinuti taksi stajališta i pretvoriti ih u parkirališta za taksi usluge, dostupne svima koji se bave legalnim taksi prijevozom, na kojima bi se moglo parkirati do 15 minuta, čekajući klijenta, po cijeni od 0,50 eura za minutu.

2. Taksist je svakom klijentu dužan, za dogovorenu dionicu, prije početka vožnje izdati elektronički predračun, kojeg korisnik snimi mobitelom, a cijena je potom nepromjenjiva neovisno o vremenskim uvjetima. Nakon završetka vožnje treba mu izdati račun u iznosu iz predračuna.

3. Obveza izdavanja predračuna i potom računa vrijedi za sve korisnike taksi usluge, a njihovo neizdavanje je kazneno djelo'.