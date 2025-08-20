Ipak prekret oko nemoralno skupe taksi vožnje: "Naplatili joj 1.500 umjesto 150 eura"

Došlo je do preokreta u priči vjerojatno najskuplje taksi-vožnje u Zagrebu kada je turistici s Novog Zelanda naplaćeno 1506 eura za vožnju od 1,05 kilometara.

Riječ je o slučaju iz svibnja ove godine kada je Carol Cowan za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice s kartice naplaćen četveroznamenkasti iznos.

"Naravno da joj je vraćen novac"

Umjesto 150 eura s računa joj je naplaćeno 1506 eura, a nakon objave u medijima vlasnik obrta Ivan Madžar uplatio joj je razliku novca.

"Nakon što sam saznao da je žena oštećena, a nisam u to imao uvida, novac joj je vraćen, naravno da je", rekao je vlasnik obrta Ivan Madžar za Dnevnik.hr.

Kaže da je došlo do greške prilikom naplate i da je za cijeli slučaj saznao iz medija. "Gospođi sam odmah vratio novac za koji je oštećena", dodao je.

Podsjetimo, Jutarnji list objavio je da je već na pola vožnje od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice taksimetar daleko premašivao 65 eura, koliko je Carol imala u gotovini, pa joj je taksist ponudio da plati karticom.

"Taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala"

No, kod sebe nije imao uređaj za kartice, pa joj je rekao da će ih na odredištu dočekati "šef" s uređajem.

"Kad smo stigli u Frankopansku ulicu, taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala. Zatim je rekao da će mi dati popust i naplatiti ‘samo' 150 eura. Nisam vidjela dolazak drugog automobila, ali čula sam kako razgovaraju, a zatim je moj vozač stavio uređaj za kartice ispred mog lica i rekao: '150, u redu?' Na ekranu je pisalo 150 i rekla sam - u redu", kazala je Novozelanđanka za Jutarnji.

Taksist joj je, prepričala je, rekao da će morati unijeti PIN u uređaj, uzeo joj karticu iz ruke i sam je umetnuo u uređaj.

"Držao ga je iznad moje razine očiju. Unijela sam PIN, zatim mi je vratio karticu i dodao uređaj kroz prozor, a drugi automobil je otišao", prepričala je trenutak u kojemu je umjesto 150 s kartice naplaćeno 1506 eura.