Šuta žestoko o Puljak: "Naputovala se, ostavila je polusvijet u gradskim tvrtkama. U Čistoći je nered, a većina gradskih tvrtki posluje s gubitkom"

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, uoči nove sjednice Gradskog vijeća Grada Splita osvrnuo se na ranije izjave Marijane Puljak iz Centra o mogućem poskupljenju odvoza otpada u Splitu. Poručio je kako trenutačno nema konačne odluke o povećanju cijena za građane, ali i upozorio na, kako tvrdi, ozbiljne probleme koje je nova gradska vlast zatekla u sustavu gospodarenja otpadom.

"Marijana Puljak, nakon što se naputovala po Bugarskoj i Mađarskoj, ostavila je polusvijet koji je koordinirao s gradskom vlašću, ostavila je nered u Čistoći. Potrebno je bilo sve ispitati, vodimo računa o građanima grada Splita. Stavljali su strojeve koji ne zadovoljavaju uvjete biostabilizacije. Ovdje nema nikakvih govora da je netko sada radio nešto kontra ili radio neke loše namjere. Vidio sam financijska izvješća, gubitci su bili enormni, takvi su gubitci na većini gradskih firmi, oni su zadnji koji imaju govoriti", kazao je Šuta.

Govoreći o mogućem poskupljenju, Šuta je istaknuo kako javnost treba biti upoznata sa stvarnim financijskim stanjem, ali je naglasio da to ne znači da će cijene za građane sigurno rasti.

"U redu je da javnost zna kakvo je stanje, to je fiskalni dio i to ne znači da će sto posto biti poskupljenje za građane. Mislim da je u prethodnim razdobljima sve skupa trebalo obračunavati prema količini otpada i odvoženju, a taj varijabilni dio predstavlja dio građana koji odlažu otpad. Želim da se nabavi oprema i ugradi na kontejnere koja će mjeriti količinu otpada u kontejnerima. To su propusti koji su odrađeni u prethodnim mandatima i fokus je na djelovanju prema otpadu što se tiče gospodarenja otpadom. Ostale općine neće dovoziti otpad u grad Split, sigurno će se smanjiti prihod od odlaganja otpada iz ostalih gradova i općina. Sve se to uzima u obzir, moramo biti maksimalno dosljedni i moramo ispitivati sve što se događa", rekao je.

Gradonačelnik je dodao i kako Split mora napraviti značajan iskorak u odvajanju otpada te prilagoditi sustav novim zahtjevima.

"Moramo po odvajanju otpada učiniti jedan veliki napredak i to nam je jako važno. Moramo povećati naknadu odvajanja otpada. Niz je stvari koje moramo korigirati", kazao je Šuta.