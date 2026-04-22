Novi direktor splitske Čistoće najavio je poskupljenje usluga za "minimalno sto posto". Evo koliko te usluge koštaju u splitskom okruženju i drugim hrvatskim gradovima

Split danas ima jedan od najnižih fiksnih dijelova računa za odvoz otpada među većim hrvatskim gradovima i dijelom obale, no to bi se uskoro moglo promijeniti. Novi direktor Čistoće Vlado Pehar jučer je upozorio na minus veći od milijun eura, rast troškova rada i potrebu za novim ulaganjima, a pritom je poručio da bi povećanje cijene od 100 posto bilo "nekakav minimum". No, usporedba službenih cjenika pokazuje da je Split trenutačno osjetno ispod niza drugih sredina, ali bi eventualnim udvostručenjem fiksnog dijela vrlo brzo izgubio status jednog od jeftinijih gradova.

Split sada plaća manje od većine promatranih gradova

Prema važećem cjeniku Čistoće Split, fiksni dio za kućanstva iznosi 3,98 eura mjesečno bez PDV-a. Isti iznos vrijedi i za Podstranu jer je riječ o istom području pružanja usluge. To znači da su Split i Podstrana u ovom trenutku pri samom dnu usporedbe među gradovima i općinama koje smo obuhvatili.

Već u Zagrebu taj fiksni dio iznosi 5,28 eura bez PDV-a, u Osijeku 5,55 eura, u Pločama 6,05 eura, u Puli 6,20 eura, dok je u Dubrovniku službeno objavljen iznos od 53,98 kuna bez PDV-a, što je oko 7,16 eura. U Trogiru je fiksni dio 9,60 eura, u Zadru 9,82 eura, u Šibeniku 10,53 eura, u Omišu 11,80 eura, a u Rijeci 12,39 eura bez PDV-a. Među skupljima je Varaždin, gdje fiksni dio za kućanstva iznosi 15,13 eura bez PDV-a.

Koprivnica pritom odudara od većine ostalih gradova jer ondje nema jednog jedinstvenog fiksnog iznosa za sva kućanstva. Fiksni dio ovisi o veličini posude i modelu obračuna. Tako je, primjerice, za kućanstva koja ne kompostiraju kod posude od 80 litara fiksni dio 6,67 eura, za 120 litara 10,01 eura, za 240 litara 20,01 euro, a za 360 litara 30,02 eura. Zbog toga Koprivnica nije potpuno izravno usporediva sa Splitom, Zagrebom ili Rijekom, gdje se najčešće komunicira jedinstveni fiksni dio za kućanstva.

Što bi za Split značilo poskupljenje od 100 posto?

Peharova izjava da bi i rast od 100 posto bio "nekakav minimum" posebno dobiva na težini kad se stavi uz ove brojke. Kada bi se sadašnji splitski fiksni dio od 3,98 eura doista udvostručio, on bi iznosio oko 7,96 eura bez PDV-a. To bi značilo da Split više ne bi bio ispod gotovo svih promatranih gradova, nego bi odmah preskočio Zagreb, Osijek, Ploče, Pulu i Dubrovnik. I dalje bi bio ispod Trogira, Zadra, Šibenika, Omiša, Rijeke i Varaždina, ali više nipošto ne bi spadao među najjeftinije sredine u Hrvatskoj.

Drugim riječima, eventualno poskupljenje u Splitu ne bi bilo samo tehnička korekcija računa, nego i velika promjena položaja grada u odnosu na ostale hrvatske sredine.

Pehar upozorava na minus, plaće i troškove sustava

Novi direktor Čistoće pritom tvrdi da sadašnji model nije dugoročno održiv. Govoreći o stanju u tvrtki, rekao je da bi izvješće za 2025. godinu trebalo pokazati minus veći od milijun eura. Uz to je naveo i rast broja zaposlenih, povećano opterećenje sustava te troškove rada kao dio razloga zbog kojih smatra da će korekcija cijena biti nužna.

Upravo zato usporedba s drugim gradovima postaje ključna. Peharova poruka nije da Split već sada ima najskuplju uslugu, nego upravo suprotno - da se, prema njegovu tumačenju, godinama održavala relativno niska cijena koja više ne može pratiti troškove poslovanja, plaća i ulaganja. To je i glavna politička i komunalna poruka cijele priče: Split je danas jeftiniji od niza drugih gradova, ali uprava Čistoće otvoreno poručuje da takvo stanje više neće moći dugo trajati.

Kad se sve stavi na jedno mjesto, dobiva se prilično jasna slika. Split i Podstrana su na 3,98 eura, Zagreb na 5,28, Osijek na 5,55, Ploče na 6,05, Pula na 6,20, Dubrovnik na oko 7,16, Trogir na 9,60, Zadar na 9,82, Šibenik na 10,53, Omiš na 11,80, Rijeka na 12,39, a Varaždin na 15,13 eura bez PDV-a, dok Koprivnica ima poseban model ovisan o posudi. Takav raspored pokazuje da je Split danas ispod većine promatranih gradova, ali i da bi ga veće poskupljenje vrlo brzo približilo ostatku Hrvatske.

Zato glavno pitanje više nije samo hoće li doći do poskupljenja, nego koliki će račun građani Splita u konačnici plaćati i hoće li grad zadržati status jednog od jeftinijih kada je riječ o fiksnom dijelu odvoza otpada. Po svemu što je dosad izrečeno, ta rasprava tek počinje.