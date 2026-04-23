Puljak i Skoko: "Najavljeno poskupljenje otpada u Splitu je brutalan udar na građane"

Gradski vijećnici Centra Marijana Puljak i Igor Skoko održali su konferenciju za medije uoči sjednice Gradskog vijeća Splita, na kojoj su govorili o najavljenom poskupljenju odvoza otpada te stanju u sustavu gospodarenja otpadom.

Skoko: "Poskupljenje je posljedica neznanja i višedesetljetnih propusta"

Vijećnik Centra Igor Skoko poručio je kako je gradska vlast, koju je ranije vodio Centar, zatekla svega 12 posto odvajanja otpada, a taj je udio, tvrdi, podignut na 30 posto.

Prema njegovim riječima, aktualna vlast predvođena HDZ-om smanjila je razinu odvajanja otpada, umjesto da nastavi s uvođenjem novih tehnologija koje bi dodatno unaprijedile sustav.

"Kada smo preuzeli upravljanje Gradom Splitom, dočekali smo postotak odvajanja otpada od 12 posto, a mi smo ga podigli na 30 posto. Gospodin Šuta i HDZ smanjili su odvajanje otpada. Da su samo nastavili s novim tehnologijama, odvajanje otpada bi se dodatno povećalo. Sada su najavili podizanje cijena za 100 posto, što je brutalan udarac za građane i izuzetno neodgovoran potez", poručio je Skoko.

Dodao je kako najavljeno poskupljenje vidi kao rezultat višedesetljetne korupcije i neznanja, a posebno je istaknuo dugogodišnje odgađanje rješenja za centar za gospodarenje otpadom u Lećevici.

"Lećevicu čekamo više od 20 godina, a sada se ponovno obećava da će biti gotova za godinu i pol ili dvije", kazao je Skoko.

Puljak upozorava na Karepovac i moguće posljedice

Marijana Puljak osvrnula se na izjave gradonačelnika o mogućnosti korištenja nove plohe za odlaganje otpada, upozorivši da takav plan otvara ozbiljna pitanja oko sudbine Karepovca i zakonitosti daljnjih zahvata.

"Ako gradonačelnik govori o nekoj plohi koja je spremna za novi otpad, onda se očito Karepovac još ne treba zatvoriti. Ako se na toj saniranoj plohi planira nasipavati novo smeće, to podliježe kontroli Europske unije, jer je ovdje trebalo doći do trajnog zatvaranja odlagališta", rekla je Puljak.

Naglasila je kako se, prema njezinu stavu, postojeća sanirana ploha ne može mijenjati niti koristiti za novo odlaganje otpada.

"Ne može se mijenjati postojeća sanirana ploha i na nju nasipavati novo smeće", zaključila je Puljak.