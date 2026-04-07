Sudamja počinje 28. travnja: Evo što sve Splićane očekuje do velike proslave svetog Dujma

Procesija, misa na Rivi i devetnica: Evo što donosi ovogodišnja Sudamja
Don Franjo-Frankopan Velić

Don Franjo-Frankopan Velić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije i generalni vikar, na konferenciji za medije u Gradu Splitu predstavio je vjerski program ovogodišnje Sudamje i proslave zaštitnika grada Splita, svetog Dujma, istaknuvši dobru suradnju s Gradom Splitom u organizaciji središnje gradske i vjerske svečanosti.

"Zahvala Gradu Splitu i gradonačelniku Tomislavu Šuti na dobroj i vrijednoj suradnji s nama. I ove godine smo za organizaciju proslave jako dobro surađivali. Vjerska proslava je u samom srcu Sudamje i naravno na to se nadovrzuju svi drugi događaji, kao što su sportski, kulturni i svi ostali", kazao je Velić.

Najavio je kako program započinje 28. travnja devetnicom svetome Dujmu. Tijekom devet dana, svake večeri u 19 sati služit će se sveta misa s drugim propovjednikom, nakon čega će uslijediti molitveni, glazbeni ili kulturni program.

"Sve započinjemo 28. travnja sa devetnicom Svetoga Dujma, svake večeri u 19 sati bit će sveta misa s drugim propovjednikom, nakon toga slijedi ili molitveni, glazbeni ili kulturni program kroz narednih devet dana. Šestog svibnja imat ćemo svečano otvaranje moćnika Svetog Dujma i pjevanu večernju molitvu", rekao je.

Središnji dio proslave održat će se na sam blagdan svetog Dujma, 7. svibnja, kada su predviđeni tradicionalna procesija i misa na splitskoj Rivi. Ovogodišnje slavlje predvodit će dubrovački biskup mons. Roko Glasnović.

Na kraju je zahvalio svima koji će sudjelovati u organizaciji te uputio poziv građanima Splita i okolice da se pridruže vjerskom i popratnom programu ovogodišnje Sudamje.

"Ovim putem želim zahvaliti svima koji će pomoći u organizaciji. Ovim putem sve građane Splita i okolice pozivam da dođu na devetnicu, misu i na druge događaje koje organizira i Grad Split", poručio je Velić. Sudamja 2026 PROGRAM

