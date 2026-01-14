Splitski policajac koji je u prosincu teško ozlijeđen nožem pušten je na kućnu njegu

Splitski policajac koji je početkom prosinca prošle godine teško ozlijeđen u napadu na Bilicama kada ga je nožem izbo 18-godišnjak, otpušten je na kućnu njegu, ali pred njim je dug oporavak, potvrdila nam je glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.

Podsjetimo, policajac je teške ozljede zadobio 3. prosinca 2025. godine oko 22.45 sati.

"Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 18-godišnjak 3. prosinca 2025.godine oko 22,45 sati na posebno okrutan i podmukao način u namjeri da istog ubije, nožem napao 59-godišnjeg policijskog službenika koji se vraćao kući iz službe, i koji je uočio 18-godišnjaka za kojeg je znao da je njegova policijska postaja tu večer za istim raspisala potragu zbog prijetnji. Oštećeni je zadobio teške i po život opasne ozljede.

Nakon zaprimljene informacije o događaju, aktiviran je cjelokupni sastav PU splitsko-dalmatinske. Policijski službenici su na terenu su bili usmjeren na traganje za počiniteljem te prikupljanjem dokaza. Na mjestu događaja je obavljen očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Policijski službenici su tu večer pronašli osobu za koju je postojala sumnja da bi mogao biti počinitelj teškog kaznenog djela, a koja sumnja se uskoro potvrdila kao točna. Policijski službenici su pretragom na terenu pronašli i sredstvo izvršenja kaznenog djela.

Osumnjičeni je odveden u bolnicu zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio i tamo je zadržan do ponedjeljka ujutro kada je otpušten iz bolnice i doveden u službene prostorije policije. Nakon dovršetka istraživanja jutros je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku", izvijestila je nakon događaja splitska policija.