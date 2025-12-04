Napad na policajca na Bilicama, teško je ozlijeđen: Traje opsežna potraga za počiniteljem

Sinoć, 3. prosinca 2025. godine, oko 22.45 sati na području Bilica u Splitu teško je ozlijeđen policijski službenik koji se u trenutku napada nalazio izvan službe i bio odjeven u civilnu odjeću.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, napadnut je oštrim predmetom te je hitno prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Zadobio je teške tjelesne ozljede i zadržan je na bolničkom liječenju.

Policija je odmah pokrenula kriminalističko istraživanje te intenzivno traga za napadačem. Za sada nisu objavljeni detalji o okolnostima napada, a više informacija očekuje se nakon što istražitelji obave razgovore i utvrde sve relevantne činjenice.

Kako je priopćila PU splitsko-dalmatinska, potraga za počiniteljem je u tijeku.

Naši čitatelji dojavili su da je u srijedu kasno navečer i u prvim satima petak na području Dračevca uočen velik broj policijski službenika, uključujući kriminalističku policiju. Područje je pretraživao i dron.