Splićanka dirnula mnoge emotivnom porukom za napadnutog policajca: "Sigurna sam da osjeća svu ljubav koja ga okružuje"

Splićanka je ganula mnoge svojom emotivnom objavom na TikToku posvećenom Anti Križanu, splitskom kontakt policajcu koji je u četvrtak navečer nožem napadnut na ulici od strane 18-godišnjeg mladića s psihičkim problemima.

Policajac se i dalje nalazi u kritičnom stanju u KBC-u Split, boreći se za život, dok sugrađani šalju poruke podrške i mole za njegov oporavak. Križan je 2021. godine nagrađen Medaljom Grada Splita za svoj predani rad i doprinos sigurnosti zajednice.

Katina objava, uz pjesmu Gibonnija “Samo ozdravi mi ti”, izazvala je brojne reakcije i dirnula mnoge Splićane.

"Ja sam Katarina, ali uglavnom me zovu Kate. Živim sedam minuta od Limunova doma, a radim na Ini na Kmanu, gdje je bilo i njegovo radno mjesto. Limun nije bio moj ‘službeni‘ prijatelj – on je bio čovjek kojem sam se uvijek mogla obratiti. Bio je otac koji voli ne samo svoju djecu, nego i svu djecu oko sebe. Limun je bio hodajuća radost… Ne sjećam se njegovog lica bez osmijeha", napisala je.

"U mom je mobitelu, imala sam njegov broj. Moj sin je s nekih 14 godina počeo ići na utakmice Hajduka, a ja sam tada bila razvedena i živjela sam s moja dva sina. Limun je to naravno znao. Jedno popodne vratila sam se s posla i legla malo odmoriti, kad mi je zazvonio mobitel – pisalo je Limun. Srce mi je stalo. Čim sam se javila, rekao je: ‘Ne boj se, sve je u redu, ali sin ti je kod mene u postaji. Nosio je majicu koja je zabranjena.‘ Naravno, bivši muž i ja smo odmah došli", ispričala je.

"Limun je mog sina odvojio od ostalih. Bio je jako mlad. Kad ga je doveo, obavio je jedan iskren, prijateljski razgovor s nama troje. Toliko je utjecao na našeg sina da on više nikada nije otišao na utakmicu. I hvala mu na tome. Kao i kod mnogih, pubertet je bio turbulentno razdoblje, a Limun je, šetajući onako neobavezno, uvijek nekako prolazio kroz moj život i ostavljao neizbrisiv pečat svojom dobrotom. Naš posljednji susret bio je neki dan, u mojoj ulici, a kasnije i kroz kontakt na mom radnom mjestu. Njegova rečenica je bila: ‘Kate, došao sam samo da ti kažem da ti je sin krasan.‘

Moje srce je tada bilo kao kuća… Kao da sam dobila potvrdu da sam uspjela. Toliko mi je ta njegova rečenica značila", podijelila je Kate.

"Sigurna sam da Limun čuje i osjeća svu ljubav koja ga okružuje – ljubav njegove obitelji koju neizmjerno voli, ljubav svih nas u susjedstvu, kao i grada kojem je toliko godina služio. Sigurna sam da će naš Limun biti dobro i da će onaj njegov osmijeh i toplina njegova duha još dugo ostati s nama…", poručila je Kate.