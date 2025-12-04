ZAŠTO JE POLICAJAC NAPADNUT? Mladić bježao od kuće, policajac ga prepoznao pa ga ovaj - ranio

Splitska policija i Županijsko državno odvjetništvo i dalje intenzivno istražuju sve okolnosti tragičnog događaja u kojem je u srijedu navečer oko 22.45 sati na području splitskih Bilica teško ozlijeđen 59-godišnji splitski policajac.

Iz policije i ŽDO-a još uvijek ne žele službeno izlaziti s apsolutno nikakvim informacijama dok ne budu potpuno sigurni u "složeni mozaik" svih detalja koji su doveli do ove tragedije.

No, kako se neslužbeno doznaje, 59-godišnjak se te večeri vraćao kući s odrađene smjene u 1. PP u kojoj, uz ostalo, radi i kao kontakt policajac za područje gradskog kotara Kman. Najvjerojatnije je prije odlaska s posla bio upoznat s informacijom da njegovi kolege tragaju iza 18-godišnjakom za kojeg se sumnjalo da ima namjere ozbiljno nauditi svojim roditeljima.

Postojala je, naime, informacija da je mladić te večeri uzeo poveći nož, navodno duljine oštrice oko 20-ak centimetara, iz stana jednog od članova svoje obitelji te je najavio da ih ide "sve pobiti" vjerojatno misleći na svoje ukućane.

O svemu je obaviještena odmah policija te je ophodnja vrlo brzo stigla ispred kuće njegovih roditelja, no mladića nisu tamo zatekli. Ostali su tamo očekujući njegov dolazak.

Po svemu sudeći, policajac koji je tada bio u civilu i van službe vidio je na cesti u ulici Put Mostina momka i prepoznao ga te ga je pokušao zaustaviti.

No, 18-godišnjak koji očito ima ozbiljne psihičke probleme, očito je odmah izvadio nož i nenadano divljački nasrnuo na policajca koji to nije očekivao te ga je izbo najmanje osam puta po svim dijelovima tijela, piše Slobodna Dalmacija.

‘Sve se diglo na noge‘

Nakon što je njegovim kolegama dojavljeno da je kontakt policajac teško ozlijeđen, pokrenuta je opsežna potraga, "na noge" se diglo sve što se moglo i u tom se trenutku još nije znalo što se događa, koji je motiv i tko je napadač. Policajci nisu, s obzirom na njegovo teško stanje, mogli s njim obaviti razgovor niti od njega doznati što se dogodilo.

No, kad se oko dva sata u noći, nakon višesatnog lutanja, 18-godišnjak vratio ispred roditeljske kuće, uhićen je uz primjenu sredstava prisile, tada još zbog sumnje da je planirao napad na članove svoje obitelji, a policija je naknadno pretragom područja njegova kretanja pronašla odbačeni krvavi nož.

Osim toga, kako javlja Slobodna, pronađeni su i neki drugi tragovi koji su ukazivali da bi upravo on mogao biti napadač na njihova kolegu. Tada su se "kockice" počele slagati te je uhićen zbog napada i odveden na psihijatriju gdje je, po posljednjim informacijama, i zadržan.

Inače, za ozlijeđenog policajca svi koji ga poznaju, među njima i potpisnik ovih redova, imaju nepodijeljeno mišljenje da se radi o vrhunskom čovjeku, duhovitom i odgovornom službeniku.

Za svoj rad je prije četiri godine bio i nagrađen medaljom Grada Splita zbog, kako je stajalo u obrazloženju nagrade, "kvalitetnog obavljanja poslova kontakt policajca kroz koje pruža potporu zajednici, aktivno surađuje s obrazovnim ustanovama, komunalnim redarstvom i drugim institucijama te provodi ciljane mjere prevencije i zaštite rizičnih skupina".