Split "progutala" magla

Spektakularan prizor pruža se s Malačke na kaštelanski zaljev i Marjan.
Gusta magla prekrila je čitav grad i okolicu.
Magla u Splitu je iznimno rijetka i dogodi se u prosjeku manje od jednom godišnje. Ne čudi cijela ova situacija, zbog toga što je more još uvijek relativno hladno, a temperatura zraka je izuzetno visoka za ovo vrijeme godine.
Split i velik dio obale su na korak od stvaranja prve magle ove jeseni. Na kontinentu ogromne razlike na malom prostoru
