Split "progutala" magla

Spektakularan prizor pruža se s Malačke na kaštelanski zaljev i Marjan.

Gusta magla prekrila je čitav grad i okolicu.

Magla u Splitu je iznimno rijetka i dogodi se u prosjeku manje od jednom godišnje. Ne čudi cijela ova situacija, zbog toga što je more još uvijek relativno hladno, a temperatura zraka je izuzetno visoka za ovo vrijeme godine.