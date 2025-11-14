Close Menu

Split "progutala" magla

Pogledaje fotografije

Spektakularan prizor pruža se s Malačke na kaštelanski zaljev i Marjan.

Rijetka jesenja magla jutros prekrila okolicu Splita

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gusta magla prekrila je čitav grad i okolicu.

Magla u Splitu je iznimno rijetka i dogodi se u prosjeku manje od jednom godišnje. Ne čudi cijela ova situacija, zbog toga što je more još uvijek relativno hladno, a temperatura zraka je izuzetno visoka za ovo vrijeme godine.

Split i velik dio obale su na korak od stvaranja prve magle ove jeseni. Na kontinentu ogromne razlike na malom prostoru

Gotovo je sa suncem i toplinom, od ponedjeljka potpuna promjena vremena: Prvo olujno jugo, pa kiša i naglo zahlađenje

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
1