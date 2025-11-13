Split i velik dio obale su na korak od stvaranja prve magle ove jeseni. Na kontinentu ogromne razlike na malom prostoru

Ako je suditi po današnjim temperaturama, studeni i dalje ne opravdava svoje ime. Najtopliji je, ponovno, bio Hvar s čak 21 °C, taman za kratke rukave i đir po rivi kao da je proljeće. Ni Komiža i Mali Lošinj nisu puno zaostajali s ugodnih 19 i kusur stupnjeva.

Na obali – klasika. Šibenik, Dubrovnik, Zadar, Split – svi lijepo iznad 18 °C, dovoljno da se može reći da je prava jesen još negdje na čekanju.

Niti kontinent nije bio izuzet od topline. Ogulin je tako u četvrtak službeno mjerio 18.5 °C, ostatak kontinenta bio je vrlo šarolik, barem temperaturno. Naime, trajanje magla dirigiralo je dnevne temperature zraka. Tako je područje od Karlovca do Požege mjerilo 20 ili čak više stupnjeva zbog dužih sunčanih razdoblja. U isto vrijeme, maglovita Podravina, Međimurje, Zagorje i dijelovi središnje Hrvatske niti u najtoplijem dijelu dana nisu prešli 10°C. Primjerice, u Čakovcu je najviša dnevna temperatura bila svega 6 stupnjeva Celzijusovih.

U noći na petak posvuda je uslijedio uobičajeni pad temperature zraka, a magla se osim u unutrašnjosti ponegdje stvara i u zaleđu Jadrana. U magli su tako zadarski aerodrom i mnoge kotline unutrašnjosti Dalmacije.

Splitski aerodrom (Kaštel Štafilić) bilježi relativnu vlažnost zraka od visokih 93 posto, što znači da stvaranje magla nije daleko.

Sumaglice ima u neposrednoj okolici Splita, kao što svjedoči fotografija Srinjina.

Preslika današnjih vremenskih prilika dogodit će se u petak i subotu, a u nedjelju će zapuhati jugo kao uvod u značajnu promjenu vremena sljedeći tjedan.

