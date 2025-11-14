Gotovo je sa suncem i toplinom, od ponedjeljka potpuna promjena vremena: Prvo olujno jugo, pa kiša i naglo zahlađenje

Ako je suditi po jučerašnjim temperaturama, studeni i dalje ne opravdava svoje ime. Najtopliji je, ponovno, bio Hvar s čak 21 °C, taman za kratke rukave i đir uz more, kao da je proljeće. Ni Komiža i Mali Lošinj nisu puno zaostajali s ugodnih 19 stupnjeva.

NŠibenik, Dubrovnik, Zadar, Split – svi su bili nešto iznad 18 °C, dovoljno da se može reći da je prava jesen još negdje čekanju.

Noć na petak obilježila je pojava magle, ne samo u unutrašnjosti zemlje, nego ponegdje na Jadranu. To ne čudi s obzirom na to da vjetra gotovo da nema, zrak je vrlo bogat vlagom, a izraženije noćno hlađenje izazove kondenzaciju vodene pare.

Koliko je magla rijetka meteorološka pojava govori podatak da e u studenom na dalmatinskoj obali prosječno u 30 godina ne dogodi dan s maglom.

Magla je indikator već dužeg stabilnog razdoblja pod utjecajem anticiklone. Slično vrijeme pratit će nas do pred sam kraj tjedna, a potom će se sinoptička situacija nad našim dijelom Europe početi potpuno mijenjati. Visoki tlak zraka nad našim područjem dominirat će još samo danas, a već od subote tlak će padati zbog približavanja ciklone i frontalnog poremećaja sa zapadne Europe.

Ipak, vrijeme će danas i u dane vikenda biti stabilno, a da nam stiže promjena osjetit ćemo po jugu u nedjelju. Jugo će najjače biti u prvom dijelu ponedjeljka kada su na moru mogući olujni udari, nakon čega će uslijediti kiša.

Hladni sektor ciklone do Dalmacije će stići u utorak kada će prolazno zapuhati bura uz naglo zahlađenje.

Danas će biti sunčano, mjestimice uz maglu u jutarnjim satima. Magle će osim u kotlinama Dalmatinske zagore biti ponegdje i na moru. Bit će tiho ili uz slabo jugo na moru. Minimalne jutarnje temperature zraka od -1 do 8°C u Dalmatinskoj zagori, uz obalu i na otocima od 6 do 12°C. Najviše dnevne temperature od 15 do 21°C.

Subota će biti djelomično sunčana i suha, ujutro mjestimice uz maglu. uhat će slabo do umjereno jugo, jače na sjevernom Jadranu nego u Dalmaciji. Minimalne jutarnje temperature zraka od -1 do 8°C u Dalmatinskoj zagori, uz obalu i na otocima od 6 do 12°C. Najviše dnevne temperature od 15 do 21°C.

U nedjelju djelomično sunčano i suho, tek je na krajnjem sjeveru Dalmacije moguća koja kišna kap. Puhat će umjereno, u drugom dijelu dana i jako jugo. Jutro će biti malo toplije, a najviše dnevne temperature bez veće promjene u odnosu na subotu.

Znatno oblačnije bit će u ponedjeljak, osobito u drugom dijelu dana. Bit će kiše, ponegdje navečer i grmljavine. Jugo će biti najjače ujutro kada su mogući olujni udari na moru. Vjetar će lagano slabiti prema kraju dana i okretati na oštro. Jutro znatno toplije, danju od 17 do 22°C.

Utorak donosi pretežno oblačno vrijeme, osobito u noći i ranije ujutro s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U najvišim planinama moguć je snijeg. Oborine će prestati tijekom dana. Lebić će prijeći u umjerenu do jaku buru, podno Velebita olujnu. U noći još toplo, danju osjetno zahlađenje.

U srijedu će biti prohladno i stabilnije, a novo jugo i kiše očekuju se od četvrtka što će biti uvod u novu ciklonu.

Nakon stabilnog dijela studenog, očito nam dolaze kišni i vjetroviti dani.